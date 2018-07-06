Анонс матча Швеция — Англия

Харри Кейн и Гарет Саутгейт Преодолев сопротивление сборной Колумбии, в четвертьфинале Чемпионата Мира англичане сразятся со Швецией.

Матч с Колумбией отнял у подопечных Гарета Саутгейта немало сил — как физических, так и душевных. После тяжелых 120 минут англичанам пришлось участвовать в серии пенальти, но на сей раз удача оказалась на их стороне.

На очереди шведы, которые в своей группе опередили Мексику, Южную Корею и Германию, а в 1/8 финала минимально переиграли Швейцарию.

Главная сила сборной Швеции — это оборона. В четырех матчах подопечные Янне Андерссона пропустили только два гола — меньше всех из числа оставшихся на турнире команд — причем оба случились в проигранном матче с Германией.

"Мы думаем, что у них очень сильная команда. Мне много раз доводилось играть против Швеции, и у них всегда была команда, которая обладает очень сильной самобытностью, а их игроки лучше, чем иногда думают люди".

"Эта команда точно такая же — только взгляните на их результаты. В квалификации они победили Францию, в плей-офф победили Италию, на этом турнире они выбили Германию. Конечно, у них очень сильная команда, и нам необходимо сыграть очень хорошо, чтобы одержать победу", — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Это будет 25-я встреча сборных Швеции и Англии. Родоначальники футбола восемь раз праздновали победу, их соперник — семь раз.

Обе предыдущих встречи Швеции и Англии на Чемпионатах Мира завершились вничью (1:1 в 2002 и 2:2 в 2006).

Швеция достигла четвертьфинальной стадии Чемпионата Мира в пятый раз в своей истории. В трех из четырех предыдущих попыток скандинавы проходили дальше (в 1938, 1958 и 1994 годах), проиграв лишь Германии в 1934.

Англия преодолевала четвертьфинальную стадию Чемпионата Мира только в двух из восьми предыдущих попыток (в 1966 и 1990 годах).

11 из своих 14 последних голов на Чемпионатах Мира шведы забивали во вторых таймах, включая пять из шести на этом турнире.

Нападающий англичан Джейми Варди не мог тренироваться с полной нагрузкой в пятницу из-за растяжения паха, полученного против Колумбии. Небольшие проблемы со здоровьем есть у Кайла Уолкера, Деле Алли и Эшли Янга.

Чемпионат Мира 2018 года
Сборная Швеции — сборная Англии
Самара. Стадион "Самара Арена". 17:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Швеции, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2018 23:55

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  1. superglor 07.07.2018 01:29 # superglor
    Я как увидел на спортсе отдельную новость сразу понял - сегодня весь Казахстан гуляет. Еще бы, 10 обводок - это же не какие то 32 гола в АПЛ от "тупого бегунка", да и не 100 очков от Сити и не 3 ЛЧ подряд от Реала. Это 10 обводок, праздник на века.

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  2. mancunia-planet 07.07.2018 01:06 # mancunia-planet
    будет много борьбы, о-о и сн0ва пенальти

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  3. mancityman 07.07.2018 00:56 # mancityman
    Этот говно сайт стал уже совсем уж конченной помойкой .

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  4. farot 07.07.2018 00:38 # farot
    10 - @hazardeden10 completed all 10 of his dribbles against Brazil - the most dribbles attempted by a player with a 100% success rate in a World Cup match since 1966.

    маэстро

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  5. scouser2005 07.07.2018 00:04 # scouser2005
    ЧМ превратился в ЧЕ

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