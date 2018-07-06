Анонс матча Швеция — Англия

Преодолев сопротивление сборной Колумбии, в четвертьфинале Чемпионата Мира англичане сразятся со Швецией.

Матч с Колумбией отнял у подопечных Гарета Саутгейта немало сил — как физических, так и душевных. После тяжелых 120 минут англичанам пришлось участвовать в серии пенальти, но на сей раз удача оказалась на их стороне.



На очереди шведы, которые в своей группе опередили Мексику, Южную Корею и Германию, а в 1/8 финала минимально переиграли Швейцарию.



Главная сила сборной Швеции — это оборона. В четырех матчах подопечные Янне Андерссона пропустили только два гола — меньше всех из числа оставшихся на турнире команд — причем оба случились в проигранном матче с Германией.



"Мы думаем, что у них очень сильная команда. Мне много раз доводилось играть против Швеции, и у них всегда была команда, которая обладает очень сильной самобытностью, а их игроки лучше, чем иногда думают люди".



"Эта команда точно такая же — только взгляните на их результаты. В квалификации они победили Францию, в плей-офф победили Италию, на этом турнире они выбили Германию. Конечно, у них очень сильная команда, и нам необходимо сыграть очень хорошо, чтобы одержать победу", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



Это будет 25-я встреча сборных Швеции и Англии. Родоначальники футбола восемь раз праздновали победу, их соперник — семь раз.



Обе предыдущих встречи Швеции и Англии на Чемпионатах Мира завершились вничью (1:1 в 2002 и 2:2 в 2006).



Швеция достигла четвертьфинальной стадии Чемпионата Мира в пятый раз в своей истории. В трех из четырех предыдущих попыток скандинавы проходили дальше (в 1938, 1958 и 1994 годах), проиграв лишь Германии в 1934.



Англия преодолевала четвертьфинальную стадию Чемпионата Мира только в двух из восьми предыдущих попыток (в 1966 и 1990 годах).



11 из своих 14 последних голов на Чемпионатах Мира шведы забивали во вторых таймах, включая пять из шести на этом турнире.



Нападающий англичан Джейми Варди не мог тренироваться с полной нагрузкой в пятницу из-за растяжения паха, полученного против Колумбии. Небольшие проблемы со здоровьем есть у Кайла Уолкера, Деле Алли и Эшли Янга.



Чемпионат Мира 2018 года

Сборная Швеции — сборная Англии

Самара. Стадион "Самара Арена". 17:00 Онлайн-трансляция