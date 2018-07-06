Анонс матча Швеция — Англия
Преодолев сопротивление сборной Колумбии, в четвертьфинале Чемпионата Мира англичане сразятся со Швецией.
Матч с Колумбией отнял у подопечных Гарета Саутгейта немало сил — как физических, так и душевных. После тяжелых 120 минут англичанам пришлось участвовать в серии пенальти, но на сей раз удача оказалась на их стороне.
На очереди шведы, которые в своей группе опередили Мексику, Южную Корею и Германию, а в 1/8 финала минимально переиграли Швейцарию.
Главная сила сборной Швеции — это оборона. В четырех матчах подопечные Янне Андерссона пропустили только два гола — меньше всех из числа оставшихся на турнире команд — причем оба случились в проигранном матче с Германией.
"Мы думаем, что у них очень сильная команда. Мне много раз доводилось играть против Швеции, и у них всегда была команда, которая обладает очень сильной самобытностью, а их игроки лучше, чем иногда думают люди".
"Эта команда точно такая же — только взгляните на их результаты. В квалификации они победили Францию, в плей-офф победили Италию, на этом турнире они выбили Германию. Конечно, у них очень сильная команда, и нам необходимо сыграть очень хорошо, чтобы одержать победу", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
Это будет 25-я встреча сборных Швеции и Англии. Родоначальники футбола восемь раз праздновали победу, их соперник — семь раз.
Обе предыдущих встречи Швеции и Англии на Чемпионатах Мира завершились вничью (1:1 в 2002 и 2:2 в 2006).
Швеция достигла четвертьфинальной стадии Чемпионата Мира в пятый раз в своей истории. В трех из четырех предыдущих попыток скандинавы проходили дальше (в 1938, 1958 и 1994 годах), проиграв лишь Германии в 1934.
Англия преодолевала четвертьфинальную стадию Чемпионата Мира только в двух из восьми предыдущих попыток (в 1966 и 1990 годах).
11 из своих 14 последних голов на Чемпионатах Мира шведы забивали во вторых таймах, включая пять из шести на этом турнире.
Нападающий англичан Джейми Варди не мог тренироваться с полной нагрузкой в пятницу из-за растяжения паха, полученного против Колумбии. Небольшие проблемы со здоровьем есть у Кайла Уолкера, Деле Алли и Эшли Янга.
Чемпионат Мира 2018 года
Сборная Швеции — сборная Англии
Самара. Стадион "Самара Арена". 17:00 Онлайн-трансляция
06.07.2018 23:55
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Я как увидел на спортсе отдельную новость сразу понял - сегодня весь Казахстан гуляет. Еще бы, 10 обводок - это же не какие то 32 гола в АПЛ от "тупого бегунка", да и не 100 очков от Сити и не 3 ЛЧ подряд от Реала. Это 10 обводок, праздник на века.
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будет много борьбы, о-о и сн0ва пенальти
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Этот говно сайт стал уже совсем уж конченной помойкой .
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10 - @hazardeden10 completed all 10 of his dribbles against Brazil - the most dribbles attempted by a player with a 100% success rate in a World Cup match since 1966.
маэстро
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ЧМ превратился в ЧЕ
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