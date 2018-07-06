"Арсенал" договаривается о покупке Нзонзи

"Арсенал" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи.

Лишь на текущей неделе стало известно, что полузащитник "Севильи" Эвер Банега отверг возможность воссоединиться со своим бывшим тренером Унаи Эмери, который с недавних пор возглавляет "Арсенал".



Зато соответствующая возможность показалась привлекательной одноклубнику Банеги в лице Нзонзи, который ранее выступал в Премьер-Лиге за "Блэкберн" и "Стоук".



Пока сам Стивен выступает за сборную Франции на Чемпионате Мира в России, "канониры" договариваются с "Севильей" об условиях трансфера, сообщает Sky Sports. По слухам, контракт Нзонзи подразумевает отступные в 35 миллионов фунтов, однако "Арсенал" надеется, что испанский клуб согласится на меньшую сумму.



Добавим, что в это межсезонье Эмери совершил уже три приобретения, заручившись услугами Бернда Лено, Стефана Лихтштайнера и Сократиса Папастатопулоса. Ожидается, что в скором времени "Арсенал" оформит и переход полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры.