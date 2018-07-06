Джеррард видит в "Ливерпуле" претендента на титул

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард ожидает, что в новом сезоне "Ливерпуль" поведет борьбу за титул Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги "красные" финишировали только четвертыми, отстав на 25 очков от взявшего титул "Манчестер Сити", но при этом одолели "горожан" на пути к финалу Лиги Чемпионов.



Джеррард уверен, что в новом сезоне стремительно прогрессирующая команда Юргена Клоппа сможет навязать конкуренцию "Сити" и в Премьер-Лиге.



"Думаю, "Ливерпуль" очень близок. Думаю, они стучатся в дверь".



"Я рад, как идут дела у "Ливерпуля" прямо сейчас. Конечно, я хотел, чтобы они выиграли Лигу Чемпионов, и я расстроен, что им этого не удалось, но нужно смотреть шире. Сейчас для "Ливерпуля" наступают очень захватывающие времена".



"Они обладают потрясающим тренером, который обеспечивает перемены, и они начали прибавлять. Для меня как для фаната и бывшего игрока это замечательно видеть".



"Смогут ли они опередить "Сити" в Премьер-Лиге? Это вопрос на миллион долларов. Это не только "Ливерпуль" сильно отстал, но и вся преследующая группа. Уверен, "Манчестер Сити" снова станет сильнее, так что это сложный вопрос, но я думаю, "Ливерпуль" будет реалистичным претендентом на титул в следующем сезоне".



"Своей формой и тем, как они играли в очных матчах против "Сити", они доказали, что способны на это. Вопрос в том, сможет ли "Ливерпуль" показывать это на протяжении 38 матчей?" — цитирует Джеррарда Sky Sports.