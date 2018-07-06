Джеррард видит в "Ливерпуле" претендента на титул

Стивен Джеррард Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард ожидает, что в новом сезоне "Ливерпуль" поведет борьбу за титул Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги "красные" финишировали только четвертыми, отстав на 25 очков от взявшего титул "Манчестер Сити", но при этом одолели "горожан" на пути к финалу Лиги Чемпионов.

Джеррард уверен, что в новом сезоне стремительно прогрессирующая команда Юргена Клоппа сможет навязать конкуренцию "Сити" и в Премьер-Лиге.

"Думаю, "Ливерпуль" очень близок. Думаю, они стучатся в дверь".

"Я рад, как идут дела у "Ливерпуля" прямо сейчас. Конечно, я хотел, чтобы они выиграли Лигу Чемпионов, и я расстроен, что им этого не удалось, но нужно смотреть шире. Сейчас для "Ливерпуля" наступают очень захватывающие времена".

"Они обладают потрясающим тренером, который обеспечивает перемены, и они начали прибавлять. Для меня как для фаната и бывшего игрока это замечательно видеть".

"Смогут ли они опередить "Сити" в Премьер-Лиге? Это вопрос на миллион долларов. Это не только "Ливерпуль" сильно отстал, но и вся преследующая группа. Уверен, "Манчестер Сити" снова станет сильнее, так что это сложный вопрос, но я думаю, "Ливерпуль" будет реалистичным претендентом на титул в следующем сезоне".

"Своей формой и тем, как они играли в очных матчах против "Сити", они доказали, что способны на это. Вопрос в том, сможет ли "Ливерпуль" показывать это на протяжении 38 матчей?" — цитирует Джеррарда Sky Sports.




Метки Джеррард, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. justnick 06.07.2018 22:08 # justnick
    20 лет уже от него слышу

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  2. cleverley88 06.07.2018 22:02 # cleverley88
    Ну как обычно. Видят претендента и все. Больше ничего. Все равно не выиграют титул.

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  3. mancunia-planet 06.07.2018 21:52 # mancunia-planet
    просто ахахааа...

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  4. gerrard08 06.07.2018 21:50 # gerrard08
    Не, без цз и гк и еще одного цпз это не варик

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  5. reams 06.07.2018 21:41 # reams
    БББББББББББАААААААААААААААА Демба

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  6. manutd-20champ 06.07.2018 21:38 # manutd-20champ
    Вопрос в том, сможет ли "Ливерпуль" показывать это на протяжении 38 матчей?
    ключевая фраза.

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  7. electric 06.07.2018 21:26 # electric
    Просто т о п а р и

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