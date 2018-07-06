Отец Куртуа встал на защиту своего сына

Отец голкипера "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа встал на защиту своего сына, который подвергся критике после комментариев в адрес первого номера англичан Джордана Пикфорда.

Напомним, недавнее заявление Куртуа на Чемпионате Мира наделало много шума. После минимальной победы над Англией в заключительном матче группового этапа, Тибо похвастал, что отразил бы результативный удар Аднана Янузая.



По словам бельгийского голкипера, Пикфорду просто не хватило роста, чтобы предотвратить гол. Когда же в 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии Джордан совершил, возможно, самый зрелищный сейв турнира, а также помог англичанам победить в серии пенальти, Куртуа припомнили его слова.



Тьерри Куртуа, который, как предполагает пресса, тайком от "Челси" договаривается о переходе своего сына в "Реал", поспешил заступиться за Тибо.



"У себя в Англии они весьма яростно отреагировали на слова Тибо об их голкипере Пикфорде. Тибо сказал, что отразил бы удар Янузая, потому что он на 10 сантиметров выше".



"Кто видел то интервью, должен был заметить, что Тибо говорил это с большим подмигиванием. Он больше пытался подразнить Аднана, чем выставить Пикфорда в плохом свете. Но внезапно оказалось, что у них в Англии совершенно нет чувства юмора. Очень жаль, что они не понимают шуток. Как бы то ни было, этим не вывести Тибо из колеи", — написал Куртуа-старший в своей колонке в Het Belang van Limburg.