"Борнмут" продал Граббана в "Ноттингем Форест"

"Борнмут" заработал около 6 миллионов фунтов, продав нападающего Льюиса Граббана в "Ноттингем Форест".

За два периода на "Виталити" Граббан провел 113 матчей и забил 36 голов. Главный тренер "вишенок" Эдди Хау отказался от услуг Льюиса еще прошлым летом, отправив игрока в аренду сперва в "Сандерленд", а затем в "Астон Виллу".



Этим летом на 30-летнего англичанина претендовали "Бирмингем", "Лидс" и "Мидлсбро", однако "Ноттингем Форест" опередил конкурентов по Чемпионшипу и заключил с Граббаном контракт до 2022 года.