"Борнмут" продал Граббана в "Ноттингем Форест"
"Борнмут" заработал около 6 миллионов фунтов, продав нападающего Льюиса Граббана в "Ноттингем Форест".
За два периода на "Виталити" Граббан провел 113 матчей и забил 36 голов. Главный тренер "вишенок" Эдди Хау отказался от услуг Льюиса еще прошлым летом, отправив игрока в аренду сперва в "Сандерленд", а затем в "Астон Виллу".
Этим летом на 30-летнего англичанина претендовали "Бирмингем", "Лидс" и "Мидлсбро", однако "Ноттингем Форест" опередил конкурентов по Чемпионшипу и заключил с Граббаном контракт до 2022 года.
06.07.2018 19:40
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