"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Плеа

"Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за нападающего "Ниццы" Алассана Плеа.

На текущей неделе стало известно, что "Ницца" отклонила предложение "Ньюкасла" о покупке Плеа. По информации The Telegraph, "сороки" были готовы заплатить за 25-летнего француза только 20 миллионов фунтов.



Ожидается, что теперь свою попытку заполучить Алассана, забившего 21 гол в минувшем сезоне Лиги 1, предпримет "Тоттенхэм". "Ницца" готова отпустить своего бомбардира, если получит около 27 млн. фунтов в качестве компенсации.



В отличие от других заинтересованных в игроке клубов, "шпоры" могут предложить Плеа возможность сыграть в Лиге Чемпионов. С другой стороны, в Северном Лондоне Алассан едва ли сможет рассчитывать на роль основного нападающего при здоровом Харри Кейне.



По информации издания, переговоры насчет Плеа также ведет менхенгладбахская "Боруссия", однако сам Алассан предпочитает попробовать себя в Премьер-Лиге.