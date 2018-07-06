"Лестер" и "Юнайтед" откроют сезон Премьер-Лиги 2018/19

Джейми Варди и Давид Де Хеа Сезон Премьер-Лиги 2018/19 стартует с матча между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" в пятницу 10 августа.

Напомним, Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание нового сезона 14 июня. Еще несколько недель потребовалось телевизионным компаниям, чтобы расставить матчи первых туров по сетке вещания.

И вот сегодня было официально объявлено, что первый тур будет сыгран в три дня. Честь открыть новую кампанию досталась "Юнайтед" и "Лестеру", которые сойдутся на "Олд Траффорд" в пятницу вечером 10 августа.

Отметим, что "лисы" открывали и минувший сезон, потерпев поражение 4:3 в захватывающем матче на поле "Арсенала".

Что касается центрального матча дебютного уикенда, между "Арсеналом" и "Манчестер Сити", то этот поединок закроет программу первого тура воскресным вечером.

Расписание 1-го тура Премьер-Лиги



Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2018 18:00

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  1. brown-ale 06.07.2018 18:17 # brown-ale
    Все топы играют обособленно. Кроме Челси, которых поставили с середнячками.

    (ответить)

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