"Лестер" и "Юнайтед" откроют сезон Премьер-Лиги 2018/19
Сезон Премьер-Лиги 2018/19 стартует с матча между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" в пятницу 10 августа.
Напомним, Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание нового сезона 14 июня. Еще несколько недель потребовалось телевизионным компаниям, чтобы расставить матчи первых туров по сетке вещания.
И вот сегодня было официально объявлено, что первый тур будет сыгран в три дня. Честь открыть новую кампанию досталась "Юнайтед" и "Лестеру", которые сойдутся на "Олд Траффорд" в пятницу вечером 10 августа.
Отметим, что "лисы" открывали и минувший сезон, потерпев поражение 4:3 в захватывающем матче на поле "Арсенала".
Что касается центрального матча дебютного уикенда, между "Арсеналом" и "Манчестер Сити", то этот поединок закроет программу первого тура воскресным вечером.
06.07.2018 18:00
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Все топы играют обособленно. Кроме Челси, которых поставили с середнячками.
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