"Челси" вступит в переговоры по Сери, когда определится с главным тренером

"Челси" сохраняет интерес к полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери, но не сделает своего предложения, пока не решит ситуацию с главным тренером.

На протяжении минувшего сезона за 26-летним игроком сборной Кот-д'Ивуара следили некоторые из крупнейших клубов Европы, однако сам Жан-Мишель предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге.



По информации Sky Sports, сейчас Сери все еще находится в ожидании назначения Маурицио Сарри главным тренером "синих". Лишь после этого "Челси" сможет начать свою трансферную кампанию и вступить в переговоры с "Ниццей".



Вместе с тем "синим" необходимо поторопиться, ведь пункт в контракте Жан-Мишеля об отступных в 35 миллионов фунтов действителен только до 15 июля, а вдобавок на Сери претендуют некоторые другие клубы Премьер-Лиги.



Помимо "Челси", заполучить Сери жаждет и "Арсенал", чей директор Рауль Санллехи интересовался ивуарийцем еще прошлым летом, работая в "Барселоне". Другим претендентом на Жан-Мишеля называется "Фулхэм", находящийся в поисках усиления под Премьер-Лигу.