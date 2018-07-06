"Вест Хэму" предложено вернуть Пайе

"Вест Хэму" была предложена возможность вернуть атакующего полузащитника "Марселя" Димитри Пайе.

Как стало известно The Guardian, представители Пайе вышли на контакт с "молотобойцами" в тот самый момент, когда лондонский клуб готовится к подписанию трехлетнего контракта с экс-полузащитником "Арсенала" Джеком Уилширом.



Подобное стало большим сюрпризом для руководства лондонцев, учитывая ту скандальную манеру, в которой Димитри ушел из клуба в январе 2017. Однако "молотобойцы" заинтересовались этой возможностью и готовый ей воспользоваться, если она будет правильной в финансовом отношении.



В свое время игрок сборной Франции был настоящим лидером и главной созидательной силой "Вест Хэма". Пайе помог "молотобойцам", которых тогда тренировал Славен Билич, финишировать седьмыми в Премьер-Лиги и квалифицироваться в Лигу Европы.



В феврале 2016 Пайе даже заключил новый выгодный контракт на пять лет, но впоследствии почувствовал себя несчастными и стал требовать отпустить его в "Марсель". Полтора года назад "Вест Хэм" продал Димитри за 25 миллионов фунтов, а затем совладелец лондонского клуба Дэвид Салливан обвинил игрока в предательстве.



Помешать 31-летнему Пайе вернуться в "Вест Хэм" может разве что цена, которую установит "Марсель". Французский клуб, как ожидается, постарается вернуть все свои инвестиции в Димитри.