"Юнайтед" наградит Лингарда новым контрактом

"Манчестер Юнайтед" готов предложить новый контракту вингеру Джесси Лингарду.

После самого результативного сезона за "Манчестер Юнайтед" Лингард отправился на Чемпионат Мира, где проводит каждый матч с первых минут и уже отметился голом.



В апреле клуб с "Олд Траффорд" переподписал контракт с Джесси, увеличив тому зарплату до 75 тысяч фунтов в неделю. Спустя три месяца "дьяволы" приняли решение удвоить оклад Лингарда, утверждает The Sun.



По информации источника, новой сделкой "Юнайтед" хочет наградить Джесси за прогресс, а также поставить его в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками клуба.