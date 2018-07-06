"Юнайтед" наградит Лингарда новым контрактом

Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" готов предложить новый контракту вингеру Джесси Лингарду.

После самого результативного сезона за "Манчестер Юнайтед" Лингард отправился на Чемпионат Мира, где проводит каждый матч с первых минут и уже отметился голом.

В апреле клуб с "Олд Траффорд" переподписал контракт с Джесси, увеличив тому зарплату до 75 тысяч фунтов в неделю. Спустя три месяца "дьяволы" приняли решение удвоить оклад Лингарда, утверждает The Sun.

По информации источника, новой сделкой "Юнайтед" хочет наградить Джесси за прогресс, а также поставить его в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками клуба.




Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 06.07.2018 15:00

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