Клопп списал ошибки Кариуса на сотрясение мозга

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что голкипер Лорис Кариус провалил финал Лиги Чемпионов с "Реалом" из-за сотрясения мозга.

Перед тем, как подарить мяч нападающему "сливочных" Кариму Бензема, немец столкнулся с капитаном "Реала" Серхио Рамосом. Спустя неделю после игры выяснилось, что в том эпизоде Лорис получил незначительное сотрясение мозга.



Клопп не хочет использовать травму голкипера в качестве главного объяснения проигрышу, но уверен: если бы не столкновение, Кариус мог бы избежать тех двух ошибок, из-за которых "Ливерпуль" уступил в Киеве.



"Я не знаю, что думают по этому поводу люди, но он получил сотрясение мозга и это медицинский факт. Травма оказала на него влияние, здесь не может быть никаких сомнений. Все, что думают люди, меня не волнует".



"Мы не хотим использовать это как предлог, но те, кто сталкивался с этой травмой, знают, что диагностировать ее очень нелегко. Лорис не знал, что у него сотрясение. Этим мы лишь хотим объяснить произошедшее с ним", - сообщил Клопп The Telegraph.