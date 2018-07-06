Клопп списал ошибки Кариуса на сотрясение мозга

Лорис Кариус Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что голкипер Лорис Кариус провалил финал Лиги Чемпионов с "Реалом" из-за сотрясения мозга.

Перед тем, как подарить мяч нападающему "сливочных" Кариму Бензема, немец столкнулся с капитаном "Реала" Серхио Рамосом. Спустя неделю после игры выяснилось, что в том эпизоде Лорис получил незначительное сотрясение мозга.

Клопп не хочет использовать травму голкипера в качестве главного объяснения проигрышу, но уверен: если бы не столкновение, Кариус мог бы избежать тех двух ошибок, из-за которых "Ливерпуль" уступил в Киеве.

"Я не знаю, что думают по этому поводу люди, но он получил сотрясение мозга и это медицинский факт. Травма оказала на него влияние, здесь не может быть никаких сомнений. Все, что думают люди, меня не волнует".

"Мы не хотим использовать это как предлог, но те, кто сталкивался с этой травмой, знают, что диагностировать ее очень нелегко. Лорис не знал, что у него сотрясение. Этим мы лишь хотим объяснить произошедшее с ним", - сообщил Клопп The Telegraph.




Метки Кариус, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 06.07.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 877

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  1. vals1702 06.07.2018 15:30 # vals1702
    снова на грабли, ну и тупые

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  2. udaff 06.07.2018 15:25 # udaff
    Было бы прикольно, если наводишь курсор мыши на фото Кариуса в этой новости и вылазила бы подпись: "Лорис Кариус... Плачет".

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  3. bushwacka 06.07.2018 15:16 # bushwacka
    Норм так Клоппяра говна на вентилятор кинул )))) Местных уебанов с головы до ног окатило ))))

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  4. mancunia-planet 06.07.2018 14:56 # mancunia-planet
    Ахахааа

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  5. monsieurgood 06.07.2018 14:52 # monsieurgood
    да весь "Ливерпуль" - одно большое сотрясение мозга.

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  6. makeewadim 06.07.2018 14:48 # makeewadim
    Пора бы об этом мемуары написать)

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  7. mancityman 06.07.2018 14:26 # mancityman
    это ебанное ебало кориуса - олицетворение всего лузерпуля !

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  8. sellman 06.07.2018 14:24 # sellman
    Клопп под стать болельщикам портового сброда - терпила

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  9. hammersmith 06.07.2018 14:00 # hammersmith
    на чье, свое или кариуса?

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