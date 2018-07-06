Павон не помышляет о переходе в "Арсенал"

Агент Кристиана Павона рассказал, что его клиент не променяет "Боку Хуниорс" на "Арсенал".

Первые справки на Павона "канониры" сделали еще зимой. С тех пор 22-летний аргентинец успел засветиться на Чемпионате Мира в России, где провел матч 1/8 финала против Франции с первых минут.



Ожидалось, что после завершения турнира "Арсенал" возобновит интерес к игроку, который сравнивает себя со звездным соотечественником Лионелем Месси. Однако Кристиан хочет остаться на родине.



"Мы до сих пор не получали предложений от "Арсенала". Павон уже проинформировал боссов "Боки", что хотел бы остаться и выиграть с ними Кубок Либертадорес", - сообщил агент Фернандо Идальго Radio La Red.