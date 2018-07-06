Моуриньо даст шанс Перейре

Вингер "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра получит шанс от главного тренера Жозе Моуриньо в новом сезоне.

Прошлым летом 22-летний Перейра отправился на правах аренды в "Валенсию", хотя Моуриньо уговаривал его остаться. После окончания сезона Андреас ожидал столкнуться с суровой реакцией тренера.



Однако португалец уже заверил вингера, что даст ему шанс проявить себя в следующем сезоне. Сыграв всего 12 матчей за клуб с "Олд Траффорд", Перейра, наконец, получит возможность показать все свои сильные качества.



"Я сказал ему, что готов к конкуренции. Он был рад услышать эти слова и ответил, что обязательно даст мне шанс. Посмотрим, что покажет предсезонка. Надеюсь, я смогу его убедить своей игрой".



"Валенсия" хотела меня сохранить этим летом, но я хочу раскрыться в Премьер-Лиге. Пробиться в состав "Манчестер Юнайтед" остается моей большой мечтой. Надеюсь, я могу ее исполнить", - сообщил Перейра Daily Mail.