"Вулверхэмптон" договаривается о покупке Зинченко

"Вулверхэмптон" готов обновить трансферный рекорд, заплатив 16 миллионов фунтов за левого защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Клуб с Этихад приобрел Зинченко два года назад из "Уфы", но по-настоящему закрепиться в команде Пепа Гвардиолы украинцу удалось только в прошлом сезоне: Александр подменял травмированного Бенжамена Менди на левом фланге защиты.



С возвращением Менди в строй необходимость в Зинченко у "горожан" отпала. Этим обстоятельством, как сообщает Daily Mail, уже готовы воспользоваться новички Премьер-Лиги из "Вулверхэмптона".



По информации источника, переговоры между двумя клубами уже идут полным ходом. В случае сделки "волки" обновят свой трансферный рекорд: "Сити" оценил 21-летнего Зинченко в 16 миллионов фунтов.