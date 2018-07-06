"Вулверхэмптон" договаривается о покупке Зинченко

Александр Зинченко "Вулверхэмптон" готов обновить трансферный рекорд, заплатив 16 миллионов фунтов за левого защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Клуб с Этихад приобрел Зинченко два года назад из "Уфы", но по-настоящему закрепиться в команде Пепа Гвардиолы украинцу удалось только в прошлом сезоне: Александр подменял травмированного Бенжамена Менди на левом фланге защиты.

С возвращением Менди в строй необходимость в Зинченко у "горожан" отпала. Этим обстоятельством, как сообщает Daily Mail, уже готовы воспользоваться новички Премьер-Лиги из "Вулверхэмптона".

По информации источника, переговоры между двумя клубами уже идут полным ходом. В случае сделки "волки" обновят свой трансферный рекорд: "Сити" оценил 21-летнего Зинченко в 16 миллионов фунтов.




Метки Вулверхэмптон, Зинченко, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 06.07.2018 11:00

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  1. toha-bludsikir 06.07.2018 11:09 # toha-bludsikir
    7 лямов максимум. Видел как на пляже в Одессе его возили делитанты пляжники.

    (ответить)

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