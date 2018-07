Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" все еще может вмешаться в борьбу за Криштиану Роналду. "Ливерпуль" обратился насчет Пауло Дибалы. Алиссон договорился с "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" все еще может перехватить нападающего "Реала" Криштиану Роналду у "Ювентуса". (The Sun)



"Юнайтед" готов использовать своего защитника Маттео Дармиана в качестве разменной монеты для приобретения нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" стал на шаг ближе к приобретению полузащитника Жоржиньо после того, как "Наполи" пригласил на место игрока сборной Италии Фабиана Руиса из "Реал Бетиса". (Manchester Evening News)



Голкипер "Ромы" Алиссон согласовал условия личного контракта с "Челси". (Il Tempo)



"Барселона" готова отдать Андре Гомеша, Рафинью или Паулиньо в обмен на вингера "Челси" Виллиана. (Mundo Deportivo)



"Барселона" готовит улучшенное предложение по Виллиану после отказа на сумму в 50 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Челси" и "Тоттенхэм" сделали запросы насчет полузащитника "Реала" Матео Ковачича. (talkSPORT)



Предложения "Тоттенхэма" в 40 млн. фунтов оказалось недостаточно для покупки полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле. (Paris United)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет приобрести полузащитника "Боки Хуниорс" Кристиана Павона, но для этого ему необходимо найти 44 млн. фунтов. (AS)



"Арсенал" обратился к ПСВ насчет мексиканского нападающего Ирвинга Лосано. (TransferMarketWeb)



"Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Торино" и сборной Сенегала Мбайе Ньянгу. (Tuttosport)



"Барселона" решила не продавать нападающего Усмана Дембеле, которым интересовались "Арсенал" и "Ливерпуль". (Manchester Evening News)



Вингер "Спортинга" Желсон Мартинш, которым интересовался "Ливерпуль", договорился о переходе в "Атлетико". (Daily Mirror)



В среду вечером президент "Реала" Флорентино Перес согласился отпустить нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус". (Maca)



"Ливерпуль" обратился насчет нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, ожидая, что туринцы купят Криштиану Роналду из "Реала". (Tuttomercatoweb)



"Ливерпуль" до сих пор не сделал свое предложение по вингеру "Стоука" Джердану Шакири, котрый доступен этим летом за 13.5 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" возобновил интерес к плеймейкеру "Лиона" Набилю Фекиру. (Daily Mail)



Новичок Премьер-Лиги "Фулхэм" вступил в борьбу за защитника "Селтика" Дедрика Бояту. (The Sun)



Также "Фулхэм" обратился насчет защитника "Милана" Маттео Мусаккьо. (90min)



"Эвертон" отказался продать нападающего Адемолу Лукмана в "РБ Лейпциг" за 12 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Борнмут" принял предложение "Ноттингем Форест" в 6 млн. фунтов о покупке нападающего Льюиса Граббана. (BBC)



Атакующий полузащитник "Уотфорда" Роберто Перейра заинтересовал "Торино". (Sky Sports)



Другое



Назначение Маурицио Сарри главным тренером "Челси" откладывается до следующей недели. (Daily Mail)



Наби Кейта и Фабиньо дебютируют за "Ливерпуль" в товарищеском матче против "Честера" в субботу. (Sky Sports)



Проявить себя в серии пенальти в матче со сборной Колумбии голкиперу англичан Джордану Пикфорду помогла бутылка с водой, на которой были подсказки, куда бьют игроки соперника. (Sky Sports)



Со следующего сезона УЕФА разрешит делать еще одну замену в матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, если игра перейдет в экстра-таймы. (Sky Sports)



Более 170 тысяч людей подписали петицию, чтобы матч между сборными Колумбии и Англии на ЧМ-2018 переиграли. (Manchester Evening News)



Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес выставил на продажу свой особняк стоимостью 1.9 млн. фунтов, где он прожил только пять месяцев. (Daily Mirror)



Акции "Ювентуса" взлетели на 20 процентов на слухах о приобретении нападающего "Реала" Криштиану Роналду. (The Spectator Index)