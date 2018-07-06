"Тоттенхэм" выиграл борьбу за Грилиша

"Тоттенхэм" близок к приобретению атакующего полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Поражение "вилланов" в финале плей-офф Чемпионшипа и их финансовые трудности делают продажу Грилиша в это трансферное окно неизбежной. Вопрос лишь в том, сколько денег бирмингемский клуб получит за свое дарование.



В данный момент Джек находится на тренировочном сборе в Португалии с командой Стива Брюса, но вскоре должен прилететь в Лондон, чтобы уладить формальности, связанные с переходом к "шпорам".



Как сообщает Daily Mirror, в Северном Лондоне 22-летний англичанин получит долгосрочный контракт со значительным повышением своей текущей зарплаты в 20 тысяч фунтов в неделю.



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта Грилиша и хочет, чтобы в новом сезоне Джек составил конкуренцию Деле Алли.



Ранее интерес к Грилишу также приписывали "Лестеру" и "Вест Хэму", но первые приобрел у "Норвича" Джеймса Мэддисона, а вторые находятся на пороге подписания контракта со свободным агентом Джеком Уилширом.