"Тоттенхэм" выиграл борьбу за Грилиша

Джек Грилиш "Тоттенхэм" близок к приобретению атакующего полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Поражение "вилланов" в финале плей-офф Чемпионшипа и их финансовые трудности делают продажу Грилиша в это трансферное окно неизбежной. Вопрос лишь в том, сколько денег бирмингемский клуб получит за свое дарование.

В данный момент Джек находится на тренировочном сборе в Португалии с командой Стива Брюса, но вскоре должен прилететь в Лондон, чтобы уладить формальности, связанные с переходом к "шпорам".

Как сообщает Daily Mirror, в Северном Лондоне 22-летний англичанин получит долгосрочный контракт со значительным повышением своей текущей зарплаты в 20 тысяч фунтов в неделю.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта Грилиша и хочет, чтобы в новом сезоне Джек составил конкуренцию Деле Алли.

Ранее интерес к Грилишу также приписывали "Лестеру" и "Вест Хэму", но первые приобрел у "Норвича" Джеймса Мэддисона, а вторые находятся на пороге подписания контракта со свободным агентом Джеком Уилширом.



Метки Астон Вилла, Грилиш, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 377

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 06.07.2018 10:19 # brown-ale
    Классный трансфер. А кто-то будет сидеть с инвалидом Баркли и кусать локти.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: