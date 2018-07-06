"Эвертон" интересуется Гибсоном и Моусоном

Находясь в поисках усиления центра обороны, "Эвертон" обратил внимание на Бена Гибсона из "Мидлсбро" и Алфи Моусона из "Суонси".

Ранее этим летом "ириски" отпустили в "Вильярреал" Рами Фунеса Мори, но может покинуть "Гудисон Парк" и Эшли Уильямс, к которому новый тренер мерсисайдцев Марку Силва не испытывает особого доверия.



На текущей неделе стало известно, что "Эвертон" проявляет интерес к Йерри Мине из "Барселоны", однако игрок сборной Колумбии — не единственный в шорт-листе, над которым работает спортивный директор "ирисок" Марсель Брандс.



По информации Liverpool Echo, если заполучить Мину не удастся, "Эвертон" обратит свое внимание на 25-летнего Гибсона и 24-летнего Моусона, чьи клубы в следующем сезоне выступят в Чемпионшипе.