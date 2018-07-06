Лапорт может связать свое будущее со сборной Испании

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт задумывается о том, чтобы начать выступать за сборную Испании.

Присоединившись к "горожанам" в январе из "Атлетика" за 57 миллионов фунтов, Лапорт явно надеялся, что этот шаг наверх по карьерной лестнице будет замечен главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.



Эмерик неплохо отыграл вторую половину сезона, сделав свой вклад в завоевание "Сити" титула Премьер-Лиги, однако Дешам все равно не вызвал его для участия в Чемпионате Мира.



Как сообщает Manchester Evening News, теперь 24-летний Лапорт, до сих пор не дебютировавший за сборную Франции, задумывается о том, чтобы связать свою международную карьеру с Испанией.



Напомним, испанцы провалились на ЧМ-2018, уступив в 1/8 финала россиянам. Теперь сборная находится в ожидании назначения нового тренера, который может дать шанс новым игрокам, включая как раз Лапорта, который имеет баскские корни.



Ранее в своей карьере Эмерик выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов. Однажды Лапорт вызывался и в главную команду страны, но на поле так и не вышел.