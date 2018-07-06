Дзола призвал "Челси" поскорее определиться с главным тренером

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола обратился к лондонскому клубу и призвал поскорее внести ясность в ситуацию с главным тренером.

Через считанные дни игроки первой команды "синих" возвращаются из отпуска, а клуб до сих пор не разобрался с увольнением Антонио Конте и назначением Маурицио Сарри. О начале трансферной кампании говорить даже не приходится.



52-летний Дзола, которого связывают с возвращением на "Стэмфорд Бридж" в случае назначения Сарри, обеспокоен этой ситуацией и призывает клуб покончить со спекуляциями.



"Я в очень сложной ситуации, потому что я оказался вовлечен в спекуляции. Что бы ни произошло, я надеюсь, это произойдет быстро".



"В данный момент тебе просто необходимо, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее, тем или иным образом".



"Мы говорим о двух тренерах — Антонио Конте и Маурицио Сарри — которых я очень уважаю. Мне сложно сказать что-либо еще по поводу этой ситуации", — сообщил Дзола Sky Sports.