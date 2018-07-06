Данило возвращается с Чемпионата Мира с травмой

Бразильский защитник "Манчестер Сити" Данило досрочно возвращается с Чемпионата Мира из-за травмы лодыжки.

На турнире в России 26-летний Данило успел сыграть один матч — против Швейцарии на групповом этапе. Поединки против Коста-Рики и Сербии защитник пропустил по причине травмы бедра, полученной на тренировке.



Данило вернулся в строй к матчу 1/8 финала против Мексики, однако тренер Тите предпочел задействовать справа в обороне Фагнера.



Чемпион Премьер-Лиги в составе "Сити" надеялся вернуться в стартовый матч национальной команды на четвертьфинальный матч против Бельгии в пятницу, однако перед выездом в Казань Данило подстерегло новое несчастье.



Как сообщает Sky Sports, Данило повредил связки лодыжки на тренировке в четверг. И хотя докторам еще предстоит установить степень травмы, на ЧМ-2018 защитник уже не сыграет.



Добавим, что теперь Данило, конкурентом которого в клубе является англичанин Кайл Уолкер, также рискует пропустить старт нового сезона Премьер-Лиги.