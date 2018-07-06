Джек Уилшир направляется в "Вест Хэм"

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир, судя по всему, определился со своим будущим и собирается подписать трехлетний контракт с "Вест Хэмом".

Уилшир, не ставший продлевать свой контракт с "канонирами", не испытывает недостатка в предложениях благодаря своему статусу как свободного агента. Интерес к Джеку существует и за пределами Англии.



Ранее одним из фаворитов в борьбе за 26-летнего англичанина назывался "Фенербахче", однако теперь Уилшир собирается в Премьер-Лиге и Лондоне. Соответствующую возможность ему предложил "Вест Хэм".



Как стало известно The Guardian, воспитанник "Арсенал" провел продуктивные переговоры с главным тренером "молотобойцев" Мануэлем Пеллегрини, который в это трансферное окно уже пригласил в свою новую команду Лукаша Фабиански, Райана Фредерикса и Иссу Диопа.



Goal добавляет, что уже в пятницу Уилшир может пройти медицинское обследование в "Вест Хэме", после чего подпишет контракт до 2021 года.