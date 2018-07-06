"Брайтон" потратил 9 миллионов фунтов на Бернардо
Защитник "РБ Лейпциг" Бернардо перешел в "Брайтон" по сделке стоимостью около 9 миллионов фунтов.
23-летний бразилец подписал контракт на четыре года и стал уже четвертым новичком команды Криса Хьютона в это трансферное окно.
Бернарду выступал за "РБ Лейпциг" с 2016 года, набравшись опыта не только в Бундеслиге, но также в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.
"Мы рады приветствовать Бернардо в клубе. Он сильный и целеустремленный защитник, который может играть и слева, и справа, поэтому его универсальность добавит нам вариантов игры в обороне", — сообщил Хьютон.
06.07.2018 00:55
Просмотров: 99
Загрузка...
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: