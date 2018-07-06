"Брайтон" потратил 9 миллионов фунтов на Бернардо

Защитник "РБ Лейпциг" Бернардо перешел в "Брайтон" по сделке стоимостью около 9 миллионов фунтов.

23-летний бразилец подписал контракт на четыре года и стал уже четвертым новичком команды Криса Хьютона в это трансферное окно.



Бернарду выступал за "РБ Лейпциг" с 2016 года, набравшись опыта не только в Бундеслиге, но также в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.



"Мы рады приветствовать Бернардо в клубе. Он сильный и целеустремленный защитник, который может играть и слева, и справа, поэтому его универсальность добавит нам вариантов игры в обороне", — сообщил Хьютон.