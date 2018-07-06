Представление новичков. "Фулхэм"

Возвращение "Фулхэма" в Премьер-Лигу воспринимается с воодушевлением — команда с уникальным стадионом и славными традициями показывала в Чемпионшипе привлекательный футбол и не должна затеряться в элите. Также "дачников" есть талантливый и опытный менеджер Славиша Йоканович и самый перспективный английский юниор Райан Сессеньон.

Когда Нил Уорнок, менеджер "Кардиффа", назвал "Фулхэм" "Манчестер Сити Чемпионшипа", он говорил не о транферных делах "дачников" — в конце концов, те в прошлом сезоне потратили всего около 3 миллионов фунтов, а их самым дорогим подписанием стал провалившийся португальский форвард Руй Фонте. Куда интереснее были арендные сделки по Мэтту Таргетту из "Саутгемптона" и Александару Митровичу из "Ньюкасла", а самым важным "трансфером" стало то, что из команды не ушел Райан Сессеньон.



Сравнивая "Фулхэм" с "Манчестер Сити", Нил Уорнок в первую очередь говорил об умении "дачников" играть в пас. "Фулхэм" был лучшим в дивизионе по среднему проценту точности (83.1%) и общему количеству передач (24,857), а также чаще других использовал короткий пас, стал вторым по количеству ударов по воротам и лучшим по среднему проценту владения мячом. Говоря проще, "Фулхэм" был самой зрелищной командой лиги, игравшей в привлекательном стиле.



Стиль этот, как сказал Уорнок, довольно прост, на первый взгляд. "Фулхэм" просто не хочет расставаться с мячом — ни с кем и никогда. Как же Славише Йокановичу удалось так быстро научить играть в привлекательный футбол команду, которую он принял два с половиной года в статусе аутсайдера Чемпионшипа? Он сделал команду помешанной на возвращении мяча. "На тренировке все заточено на то, чтобы вернуть мяч", — говорит полузащитник Кевин Макдональд. "Прессинг после потери мяча, прессинг после потери — все время. Мы знаем, что мы должны бороться за право играть и владеть мячом, а менеджер тренирует умение прессинговать каждый день. Мы попытаемся вернуть мяч назад, как только потеряем его, а затем будем держать его, заставим противника бегать, вытащим его из глубокой обороны и попытаемся создать голевой момент".



То, что менеджер самой привлекательной команды Чемпионшипа уделяет столь много внимания работе без мяча, говорит о нем многое — "Фулхэм" стал седьмым клубом Йокановича, поработавшего уже в шести странах. Везде он старался научиться чему-то новому — от Испании до Таиланда, но главной целью для него всегда был английский футбол.



"Всем известно, что сербы — знатные путешественники", — говорит Хорди Кройфф, нанявший Йокановича в "Маккаби" из Тель-Авива, пребывая там на должности спортивного директора. "Сербия — страна, которая импортирует футболистов и тренеров. У Славиши было приключение в Таиланде, он работал в Англии, был в Испании, потом он работал с нами некоторое время. Я думаю, все это обогатило его и сделало гибким. Он способен видеть футбол под разными углами, и я думаю, это очень полезно для менеджера в наши дни".



Йоканович провел всего шесть месяцев в Израиле, прежде чем принять предложение "Фулхэма". Но он ушел с хорошими результатами, гарантировав "Маккаби" квалификацию в групповой раунд Лиги Чемпионов впервые за 11 лет. Его многосторонность и способность реагировать на ситуацию больше всего впечатлили руководство "Маккаби". "Он использовал различне схемы", — говорит Кройфф. "Его команда много владела мячом, но ему также нравилось приспосабливаться к условиям, когда мы не могли контролировать мяч все время. Он отлично читает игру".



К тому времени, как "Фулхэм" нанял Йокановича в декабре 2015 года, его пытались переманить из Тель-Авива несколько клубов. "Он сказал нет всем", — говорит Кройфф. "В том числе нескольким клубам из Ла Лиги. Но когда пришел "Фулхэм" — мы все знали, что он захочет вернуться в Англию. Он любит Лондон, ему нравится английский стиль жизни, английский футбол, к тому же он понимал, что в Чемпионшипе у него остались незавершенные дела".



Фанаты "Уотфорда" с любовью вспоминают матч, в котором их команда оформила повышение в классе, где Йоканович заменил на 26-й минуте Икечи Анью, изменил игровую схему, а уже через три минуты его команда забила первый из двух безответных голов в ворота "Брайтона". Через месяц Йоканович ушел, заявив, что нежелание владельцев "Уотфорда" продлевать с ним контракт означает, что он им не нужен. В "Фулхэме" не могло случиться ничего подобного — тут серб получил максимально возможную в современном английском футболе свободу и власть, от которой он вряд ли захочет отказаться в ближайшее время.



Радомир Антич, подписавший Йокановича как игрока в испанский "Овьедо" в 90-х, остается близким другом и наставником Славиши. Антич — единственный человек, руководивший "Реалом", "Атлетико" и "Барселоной", говорит, что Йоканович все еще обсуждает с ним многие тактические вопросы — такие, к примеру, как перемещение Райана Сессеньона из защиты на позицию вингера, оказавшее решающее влияние на ураганную форму игрока в 2018 году.



Антич: "Он был важным игроком для меня в середине 90-х. Когда он принимал мяч, вы могли видеть — он уже знает, что сделает с ним в следующее мгновение. Я думаю, как менеджер он такой же. Он будет искать игроков, способных учиться и прогрессировать, чтобы создать систему, которая позволить раскрыть их сильные стороны. Так было, например, с Митровичем".



Если Славиша Йоканович — главная звезда "Фулхэма" за пределами поля, то среди игроков, безусловно, стоит выделить не только Райана Сессеньона, но и шотландского полузащитника Тома Кэрни. Он сочетает в себе черты главного работяги команды и в то же время — художника, способного рыскать по всему полю в поисках мяча, находить свободные зоны, направлять партнеров и атаки, а если нужно — сделать важный штрих к игре, как было в финале плей-офф Чемпионшипа с "Астон Виллой".



Райан Сессеньон, по всей видимости, выполнит свое обещание и останется в родной команде еще на сезон, что будет большой удачей не только для болельщиков "Фулхэма", но и для всех поклонников таланта юного вингера — все же гораздо лучше и правильнее, что он познакомится с Премьер-Лигой в месте, где в него поверили и где сам Сессеньон ощущает доверие и уверенность в себе. Нет сомнений, что грядущий сезон станет последним для Райана на "Крэйвен Коттадж", но для "Фулхэма" его присутствие в первом сезоне после возвращения в элиту будет очень важным.



Пока что "Фулхэм" молчит на трансферном рынке и, более того, уже успел потерять свободным агентом крайнего защитника Райана Фредерикса, который перебрался в "Вест Хэм". Йоканович сохраняет спокойствие, но говорит о том, что "дачники" должны показать, что готовы тратить: "Мы должны приспособиться к новой лиге и знать, что нас ждет впереди — это все же Премьер-Лига — лучшая и самая конкурентная лига. Мы должны быть мудрыми, но нам нельзя делать шаг назад. Чтобы показать свои амбиции, нам также нужно показать, что у нас есть деньги".



Плохо то, что пока что у "Фулхэма" нет ни одного новичка — не удалось даже договориться с "Ньюкаслом" о компенсации за Митровича, который не нужен "сорокам", но комфортно себя чувствует на "Крэйвен Коттадж". Ушел в "Вест Хэм" Фредерикс, вернулся в "Саутгемптон" Мэтт Таргетт, и "дачники" мигом остались без фланговых защитников, которые в современном английском футболе становятся важнейшими исполнителями. Не слишком убедительно выглядит вратарская бригада во главе с 26-летним воспитанником клуба Маркусом Беттинелли, не всегда являвшимся основным в "Фулхэме" при Йокановиче. В конце концов, после ухода Фредерикса и Таргетта у "дачников" просто мало защитников — количественно. Можно вернуть на фланг обороны Райана Сессеньона, но это не лучшее использование талантов главной звезды команды, а его брат-близнец Стивен пока что далек от уровня игры Райана.



Впрочем, желающий купить за баснословные деньги "Уэмбли" Шахид Хан не выглядит прижимистым человеком, и, вероятно, трансферная работа "Фулхэма" кипит, а результатов ее не видно по причине продолжающегося Чемпионата Мира. Уже очень скоро мы узнаем, кем же усилит состав "дачников" Славиша Йоканович, но это, наверняка, будут игроки с опытом игры в Премьер-Лиге, хорошим знанием английского, способные быстро адаптироваться к требованиям серба, большого англофила во всем — не только в футболе.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru