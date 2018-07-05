Бен Фостер перебрался из "Вест Бромвича" в "Уотфорд"

"Уотфорд" совершил свое второе приобретение за день, оформив переход голкипера "Вест Бромвича" Бена Фостера. Сделка, по разным данным, оценивается в 2.5-4 миллиона фунтов.

Фостер защищал ворота "дроздов" с 2011 года, однако в минувшем сезоне "Вест Бромвич" вылетел из Премьер-Лиги, после чего Бен дал ясно понять, что не собирается выступать в Чемпионшипе.



Отказавшись начать предсезонную подготовку с "Вест Бромвичем", 35-летний англичанин все-таки заставил клуб пойти на сделку с "Уотфордом", и сегодня трансфер был подтвержден официально.



Бен заключил с "шершнями" контракт на два года с опцией продления на 12 месяцев, став вторым новичком команды Хави Грасии за день после вингера Кена Сема, приглашенного из "Эстерсунда".



Отметим, что Фостер не будет чувствовать себя чужаком на "Викаридж Роад". В бытность голкипером "Манчестер Юнайтед" Бен провел в "Уотфорде" два сезона на правах аренды и даже признавался здесь Игроком Года.