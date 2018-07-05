"Фулхэм" заключил новый контракт со своим капитаном

Капитан "Фулхэма" Том Кэрни заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на пять лет и предусматривающий опцию продления еще на 12 месяцев.

27-летний Кэрни сыграл ключевую роль в достижении "дачниками" Премьер-Лиги, лично забив победный гол в финале плей-офф Чемпионшипа против "Астон Виллы" в мае.



В прошлом месяце "Вест Хэм" предлагал 20 миллионов фунтов за шотландского полузащитника, однако "Фулхэм" без колебаний ответил отказом, а сегодня наградил Тома новой сделкой на улучшенных условиях.



"Естественно, я рад продлить свой контракт. У меня не было других помыслов, и я просто в восторге от предстоящего сезона. Футбол Премьер-Лиги возвращается на "Коттедж", и замечательно быть частью команды, которая сделала это возможным", — сообщил Кэрни.



Добавим, что шотландец выступает за "Фулхэм" после своего перехода из "Блэкберна" три года назад. За это время Том сыграл 130 матчей и забил 27 голов.