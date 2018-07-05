Вингер "Эстерсунда" и сборной Швеции Кен Сема перешел в "Уотфорд". Сумма трансфера не разглашается.

24-летний швед, не попавший в заявку своей сборной для участия в Чемпионате Мира в России, заключил с "шершнями" контракт до 2023 года и стал их очередным новичком в это трансферное окно после Жерара Деулофеу, Адама Масины и Марко Наварро.



В первую очередь Сема известен поклонникам английского футбола тем, что в прошлом сезоне забил победный для "Эстерсунда" гол против "Арсенала" на "Эмирейтс" (1:2), что правда, не избавило скандинавов от вылета в 1/16 финала Лиги Европы.



За два с половиной года в "Эстерсунде" Кен провел 84 матча с учетом всех соревнований, включая 13 в Лиге Европы. Также Сема имеет опыт выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016.



