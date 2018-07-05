Кен Сема перешел в "Уотфорд"

Кен Сема Вингер "Эстерсунда" и сборной Швеции Кен Сема перешел в "Уотфорд". Сумма трансфера не разглашается.

24-летний швед, не попавший в заявку своей сборной для участия в Чемпионате Мира в России, заключил с "шершнями" контракт до 2023 года и стал их очередным новичком в это трансферное окно после Жерара Деулофеу, Адама Масины и Марко Наварро.

В первую очередь Сема известен поклонникам английского футбола тем, что в прошлом сезоне забил победный для "Эстерсунда" гол против "Арсенала" на "Эмирейтс" (1:2), что правда, не избавило скандинавов от вылета в 1/16 финала Лиги Европы.

За два с половиной года в "Эстерсунде" Кен провел 84 матча с учетом всех соревнований, включая 13 в Лиге Европы. Также Сема имеет опыт выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016.



Метки видео, Сема, трансферы, Уотфорд, Эстерсунд

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 05.07.2018 22:34 # staryi-eblan
    Так выглядит швед после длительного пребывания в тропиках?

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  2. osprey 05.07.2018 22:03 # osprey
    24-летний швед

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