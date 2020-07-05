Фердинанд считает, что Кейн станет лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Лес Фердинанд уверен, что Харри Кейн обновит рекорд Алана Ширера и станет лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги.
К 24 годам Кейн наколотил уже 108 голов в рамках Премьер-Лиги. Рекордный же показатель имеет бывший нападающий "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер — на счету нынешнего эксперта BBC 260 мячей.
Фердинанд, выступавший за "Тоттенхэм" с 1997 по 2003 год, уверен, что звезде "шпор" и сборной Англии покорится достижение Ширера. Лес верит в нападающего, который прямо сейчас охотится за "Золотой бутсой" Чемпионата Мира.
"Харри Кейн входит в число лучших нападающих на планете. Есть только пара человек, которые могут сказать, что играют лучше. Он забивает правой ногой, левой, забивает голой. Он самый разносторонний нападающий в мире прямо сейчас".
"Если он избежит серьезных травм и будет продолжать в том же духе, однажды ему покорится достижение Алана, и он установит свой рекорд", - приводит слова Фердинанда Goal.
05.07.2018 21:00
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Если не уедет в Испанию, то очевидно. Новый Гривз.
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не надо уходить никуда и сможет
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Видно что уроган старается и отдаётся, но чего то нахватает..
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