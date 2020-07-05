Фердинанд считает, что Кейн станет лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги

Харри Кейн Бывший нападающий "Тоттенхэма" Лес Фердинанд уверен, что Харри Кейн обновит рекорд Алана Ширера и станет лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги.

К 24 годам Кейн наколотил уже 108 голов в рамках Премьер-Лиги. Рекордный же показатель имеет бывший нападающий "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер — на счету нынешнего эксперта BBC 260 мячей.

Фердинанд, выступавший за "Тоттенхэм" с 1997 по 2003 год, уверен, что звезде "шпор" и сборной Англии покорится достижение Ширера. Лес верит в нападающего, который прямо сейчас охотится за "Золотой бутсой" Чемпионата Мира.

"Харри Кейн входит в число лучших нападающих на планете. Есть только пара человек, которые могут сказать, что играют лучше. Он забивает правой ногой, левой, забивает голой. Он самый разносторонний нападающий в мире прямо сейчас".

"Если он избежит серьезных травм и будет продолжать в том же духе, однажды ему покорится достижение Алана, и он установит свой рекорд", - приводит слова Фердинанда Goal.




Метки Кейн, рекорды, Тоттенхэм, Фердинанд

Автор foxmcfc   

Дата 05.07.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 607

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. satellite 05.07.2018 21:45 # satellite
    Если не уедет в Испанию, то очевидно. Новый Гривз.

    (ответить)

  2. mancunia-planet 05.07.2018 21:31 # mancunia-planet
    не надо уходить никуда и сможет

    (ответить)

  3. makeewadim 05.07.2018 21:03 # makeewadim
    Видно что уроган старается и отдаётся, но чего то нахватает..

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: