Фердинанд считает, что Кейн станет лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Лес Фердинанд уверен, что Харри Кейн обновит рекорд Алана Ширера и станет лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги.

К 24 годам Кейн наколотил уже 108 голов в рамках Премьер-Лиги. Рекордный же показатель имеет бывший нападающий "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер — на счету нынешнего эксперта BBC 260 мячей.



Фердинанд, выступавший за "Тоттенхэм" с 1997 по 2003 год, уверен, что звезде "шпор" и сборной Англии покорится достижение Ширера. Лес верит в нападающего, который прямо сейчас охотится за "Золотой бутсой" Чемпионата Мира.



"Харри Кейн входит в число лучших нападающих на планете. Есть только пара человек, которые могут сказать, что играют лучше. Он забивает правой ногой, левой, забивает голой. Он самый разносторонний нападающий в мире прямо сейчас".



"Если он избежит серьезных травм и будет продолжать в том же духе, однажды ему покорится достижение Алана, и он установит свой рекорд", - приводит слова Фердинанда Goal.