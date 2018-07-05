Стоунс считает Колумбию "самой грязной командой"

Защитник сборной Англии Джон Стоунс назвал Колумбию "самой грязной командой", против которой он когда-либо играл в своей карьере.

Победа над колумбийцами в 1/8 финала Чемпионата Мира далась англичанам только в серии пенальти, после упорных 120 минут, которые были отмечены множеством стычек и выяснений отношений.



Достаточно вспомнить, как Джордан Хендерсон получил головой по челюсти, как колумбийцы атаковали рефери Марка Гейгера после назначения пенальти, как пытался спровоцировать Рахима Стерлинга физиотерапевт соперника. Стоунс рад, что его команда совладала с нервами.



"Это был такой странный матч. Вероятно, это самая грязная команда, против которой я когда-либо играл. Если вспомнить эпизод с назначением пенальти, то они окружили рефери, даже толкали его. Уверен, все вы видели и удар головой. Видели, как они испортили точку пенальти. С их стороны было много грязных слов, о которых, уверен, вы даже не слышали".



"Такое едва ли услышишь во время футбольного матча. Мы проявили огромный характер, сохранив свою голову холодной и не поддавшись на провокации. Когда тебе противостоит команда, которая хочет драться и мешать играть тебе, иногда ты можешь поддаться этому. Они явно этого хотели".



"Мы остались верны своему плану и продолжали играть в свой футбол. Замечательно, что команда обладает такого рода качеством и четко видит, как нужно следовать плану. Это была сложная ситуация, но мы преодолели ее и можем этим гордиться", — цитирует Стоунса Sky Sports.