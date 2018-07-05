Экс-директор "Вест Хэма" дисквалифицирован на год за комментарии насчет африканских игроков

Тони Генри и Дэвид Мойес Бывший глава скаутской службы "Вест Хэма" Тони Генри был дисквалифицирован на 12 месяцев за оскорбительные комментарии насчет африканских игроков.

Напомним, в феврале пресса опубликовала частную переписку Генри с футбольными агентами. Среди прочего, Тони сообщил коллегам, что "Вест Хэм" не заинтересован в покупке африканских игроков и вообще хочет избавиться от имеющихся в команде представителей Черного континента.

Владельцы лондонского клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд не могли не отреагировать на разгоревшийся скандал, сперва отстранив Генри от работы, а затем уволив его.

Свою проверку в отношении 60-летнего Генри провела и FA. Сегодня Ассоциация вынесла вердикт, запретив Тони заниматься любой футбольной деятельностью в ближайшие 12 месяцев, сообщает BBC.

Помимо дисквалификации, Генри также надлежит посетить образовательные курсы FA.



Метки FA, Вест Хэм, Генри, дисквалификации

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 05.07.2018 19:49 # superglor
    Какой срок получил сотрудник прессы, вскрывший частную переписку?

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  2. brown-ale 05.07.2018 19:16 # brown-ale
    Пеп, ты следующий.

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