Экс-директор "Вест Хэма" дисквалифицирован на год за комментарии насчет африканских игроков
Бывший глава скаутской службы "Вест Хэма" Тони Генри был дисквалифицирован на 12 месяцев за оскорбительные комментарии насчет африканских игроков.
Напомним, в феврале пресса опубликовала частную переписку Генри с футбольными агентами. Среди прочего, Тони сообщил коллегам, что "Вест Хэм" не заинтересован в покупке африканских игроков и вообще хочет избавиться от имеющихся в команде представителей Черного континента.
Владельцы лондонского клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд не могли не отреагировать на разгоревшийся скандал, сперва отстранив Генри от работы, а затем уволив его.
Свою проверку в отношении 60-летнего Генри провела и FA. Сегодня Ассоциация вынесла вердикт, запретив Тони заниматься любой футбольной деятельностью в ближайшие 12 месяцев, сообщает BBC.
Помимо дисквалификации, Генри также надлежит посетить образовательные курсы FA.
05.07.2018 19:00
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Какой срок получил сотрудник прессы, вскрывший частную переписку?
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Пеп, ты следующий.
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