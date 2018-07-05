Полузащитник "Севильи" Эвер Банега отверг интерес "Арсенала" и решил остаться в своем клубе.

Слухи об интересе лондонского клуба к Банеге появились еще в прошлом месяце. Данный трансфер выглядел вполне осуществимым, учитывая тот факт, что контракт Эвера подразумевает отступные в 18 миллионов фунтов.



Кроме того, в свое время Банеге довелось поработать с Унаи Эмери, который с недавних пор тренирует "Арсенал", не только в "Севилье", но и в "Валенсии".



Однако 30-летний аргентинец отверг возможность воссоединиться с Эмери в Северном Лондоне. По информации Marca, Банега заверил руководство своего клуба, что счастлив в "Севилье", а его семья комфортно себя чувствует в Испании.



Несмотря на отказ Банеги, "Арсенал" все равно обзаведется новичком в центре поля. Ожидается, что "канониры" подпишут полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейру, как только тот закончит выступать со сборной Уругвая на Чемпионате Мира.