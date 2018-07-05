ПСЖ готовит предложение о покупке Канте

Нголо Канте ПСЖ сделал опорного полузащитника "Челси" Нголо Канте своей приоритетной целью на остаток трансферного окна.

Как известно, "синие" остались без Лиги Чемпионов на будущий сезон, до сих пор не решили вопрос с главным тренером и даже не приступили к усилению состава. Этой ситуацией надеется воспользоваться ПСЖ, утверждает Goal.

По информации издания, спортивный директор чемпионов Лиги 1 Антеро Энрике бросил все силы на переговоры по Канте, который оценивается более чем в 100 миллионов фунтов.

ПСЖ готов к таким тратам, несмотря на проблемы с УЕФА из-за финансового фейр-плей, и планирует отбить покупку 27-летнего игрока сборной Франции с помощью продажи ряда имеющихся футболистов.

Уговорить самого Нголо вернуться на родину, парижане собираются с помощью роскошного контракта. Французский гранд готов увеличить текущую зарплату Канте на 100 тыс. фунтов — до 220 тыс. фунтов в неделю.

Добавим, что действующий контракт Канте истекает только через три года. По слухам, в качестве возможной замены Нголо "Челси" рассматривает 21-летнего Танги Ндомбеле из "Лиона".



Метки Канте, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 05.07.2018 18:34 # largo-winch
    Продают Мбаппе, Покупают Канте.
    Ну что за дибилы))

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  2. ganinilyha 05.07.2018 17:41 # ganinilyha
    Он уже 500 раз сказал, что остаётся, затупки

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  3. psycho1 05.07.2018 17:35 # psycho1
    Пенсы думают, что щулси не продает лидеров. После ухода Матича, Косты, ожидаемоего ухода Азара с Куртуа и т.д.

    Такие наивные.

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  4. ccchelsea 05.07.2018 17:26 # ccchelsea
    Такие наивные.

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  5. leysan 05.07.2018 17:14 # leysan
    Миллионов 250-300 пусть готовят.

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  6. brown-ale 05.07.2018 17:09 # brown-ale
    Париж просто плюет в лице УЕФА такими покупками.

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