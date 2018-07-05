ПСЖ готовит предложение о покупке Канте

ПСЖ сделал опорного полузащитника "Челси" Нголо Канте своей приоритетной целью на остаток трансферного окна.

Как известно, "синие" остались без Лиги Чемпионов на будущий сезон, до сих пор не решили вопрос с главным тренером и даже не приступили к усилению состава. Этой ситуацией надеется воспользоваться ПСЖ, утверждает Goal.



По информации издания, спортивный директор чемпионов Лиги 1 Антеро Энрике бросил все силы на переговоры по Канте, который оценивается более чем в 100 миллионов фунтов.



ПСЖ готов к таким тратам, несмотря на проблемы с УЕФА из-за финансового фейр-плей, и планирует отбить покупку 27-летнего игрока сборной Франции с помощью продажи ряда имеющихся футболистов.



Уговорить самого Нголо вернуться на родину, парижане собираются с помощью роскошного контракта. Французский гранд готов увеличить текущую зарплату Канте на 100 тыс. фунтов — до 220 тыс. фунтов в неделю.



Добавим, что действующий контракт Канте истекает только через три года. По слухам, в качестве возможной замены Нголо "Челси" рассматривает 21-летнего Танги Ндомбеле из "Лиона".