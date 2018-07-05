"Стоук" предложит Батленду прибавку к зарплате

Чтобы парировать интерес "Челси" к голкиперу Джеку Батленду, "Стоук" предложит своему вратарю значительную прибавку к зарплате.

Как известно, первый номер "синих" Тибо Куртуа в данный момент раздумывает над своим будущим в Лондоне. Бельгиец не скрывает, что этим летом может покинуть "Челси" и вернуться в Мадрид, где живут его дети.



Зная об этом, "Челси" уже вышел на трансферный рынок в поисках нового первого номера. И помимо Алиссона из "Ромы", "синие" рассматривают вариант с покупкой 25-летнего Батленда.



Несмотря на вылет в Чемпионшип, "Стоук" не хочет расставаться с голкипером, который прямо сейчас находится со сборной Англии на Чемпионате Мира в России. Чтобы отбить интерес "Челси", "гончары" готовы увеличить зарплату Джека сразу на 20 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Sun.