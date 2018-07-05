"Борнмут" оштрафован на 4.75 млн. фунтов за нарушение правил ФФП

"Борнмут" выплатит 4.75 миллионов фунтов в качестве штрафа за нарушение правил ФФП Футбольной Лиги.

Данное нарушение касается сезона 2014/15, когда сделанные "вишенками" инвестиции окупились сполна — клуб выиграл Чемпионшип и вышел в Премьер-Лигу, где выступает до сих пор.



Изначально ожидалось, что "Борнмуту" придется расстаться с суммой в 7.6 млн. фунтов за нарушение правил финансового фейр-плей, однако руководство Футбольной Лиги учло тот факт, что действия клуба не носили умышленного характера.



Таким образом, в процессе переговоров с "Борнмутом" Футбольная Лига согласилась понизить размер штрафа до 4.75 млн. фунтов.



Добавим, что в том чемпионском для себя сезоне "Борнмут" отразил убытки в 38.3 млн. фунтов, тогда как их допустимый лимит в Чемпионшипе составляет 6 млн.