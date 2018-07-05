Винсент Янссен открыт к возвращению в "Фенербахче"

Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен заявил, что открыт к возвращению в "Фенербахче", где он провел минувший сезон на правах аренды.

Как известно, покупка Янссена у АЗ в 2016 году стала очередной провальной попыткой "шпор" найти достойного дублера для своего бомбардира Харри Кейна.



В надежде реабилитировать свою карьеру после неудачного английского сезона Винсент отправился в Турцию, где в 18 матчах забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.



24-летний голландец не уверен, где проведет следующий сезон, но готов вернуться в "Фенербахче", который, как предполагает турецкий телеканал A Spor, пытается договориться о продлении аренды.



"Я провел великолепный год, несмотря на травму, и у меня есть ощущение, что моя история с "Фенербахче" еще не окончена. Это не означает, что "Фенербахче" является единственным вариантом для меня. Я открыт ко всему, и в данный момент еще ничего не решено, поэтому я рад подождать", — сообщил Янссен.