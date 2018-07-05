Сборная Швеции готова к ныркам Янга
Правый защитник сборной Швеции Эмиль Крафт предупредил, что его команда готова к возможным симуляциям вингбека англичан Эшли Янга в четвертьфинале Чемпионата Мира.
В матче 1/8 финала с Колумбией в попытках ввести рефери в заблуждение были замечены Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", Джесси Лингард из "Манчестер Юнайтед" и Харри Магуайр, представляющий "Лестер".
Шведы готовы к маленьким футбольным хитростям в исполнении англичан и первостепенное внимание уделят Янгу, которого за регулярные нырки критиковал еще сэр Алекс Фергюсон.
"Я давно болею за "Манчестер Юнайтед" и видел много матчей в исполнении Янга. Он очень классный, очень быстрый игрок, которому нравится смещаться в центр и бить. В штрафной мы должны быть готовы к тому, что он будет нырять. Мы должны избежать глупостей", - цитирует Крафта Daily Mail.
05.07.2018 13:00
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Последние комментарии:
лол, и это "великий" клуб? сборище ныряльщиков, за этот убогий автобус болеют только тупые глорики, жалко их.
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Ах ах ах подтерлись скамом просто
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Че это бриты начали нырять больше других
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Янг лучше Торпа ныряет, мастер
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Этот просто чемпион Британии по больным танцам среди футболистов. Каков клуб, таковы и герои
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нырянг ж
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Лучше к Алли присмотритесь.
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