Сборная Швеции готова к ныркам Янга

Эшли Янг Правый защитник сборной Швеции Эмиль Крафт предупредил, что его команда готова к возможным симуляциям вингбека англичан Эшли Янга в четвертьфинале Чемпионата Мира.

В матче 1/8 финала с Колумбией в попытках ввести рефери в заблуждение были замечены Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", Джесси Лингард из "Манчестер Юнайтед" и Харри Магуайр, представляющий "Лестер".

Шведы готовы к маленьким футбольным хитростям в исполнении англичан и первостепенное внимание уделят Янгу, которого за регулярные нырки критиковал еще сэр Алекс Фергюсон.

"Я давно болею за "Манчестер Юнайтед" и видел много матчей в исполнении Янга. Он очень классный, очень быстрый игрок, которому нравится смещаться в центр и бить. В штрафной мы должны быть готовы к тому, что он будет нырять. Мы должны избежать глупостей", - цитирует Крафта Daily Mail.




Метки сборная Англии, сборная Швеции, ЧМ-2018, Янг

Автор foxmcfc   

Дата 05.07.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 565

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  1. supergogi 05.07.2018 13:33 # supergogi
    лол, и это "великий" клуб? сборище ныряльщиков, за этот убогий автобус болеют только тупые глорики, жалко их.

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  2. gerrard08 05.07.2018 13:32 # gerrard08
    Ах ах ах подтерлись скамом просто

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  3. arsenverim 05.07.2018 13:25 # arsenverim
    Че это бриты начали нырять больше других

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  4. mancunia-planet 05.07.2018 13:13 # mancunia-planet
    Янг лучше Торпа ныряет, мастер

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  5. vyrentz 05.07.2018 13:10 # vyrentz
    Этот просто чемпион Британии по больным танцам среди футболистов. Каков клуб, таковы и герои

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  6. chr1s8rown 05.07.2018 13:07 # chr1s8rown
    нырянг ж

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  7. chelsea4everr 05.07.2018 13:06 # chelsea4everr
    Лучше к Алли присмотритесь.

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