Сборная Швеции готова к ныркам Янга

Правый защитник сборной Швеции Эмиль Крафт предупредил, что его команда готова к возможным симуляциям вингбека англичан Эшли Янга в четвертьфинале Чемпионата Мира.

В матче 1/8 финала с Колумбией в попытках ввести рефери в заблуждение были замечены Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", Джесси Лингард из "Манчестер Юнайтед" и Харри Магуайр, представляющий "Лестер".



Шведы готовы к маленьким футбольным хитростям в исполнении англичан и первостепенное внимание уделят Янгу, которого за регулярные нырки критиковал еще сэр Алекс Фергюсон.



"Я давно болею за "Манчестер Юнайтед" и видел много матчей в исполнении Янга. Он очень классный, очень быстрый игрок, которому нравится смещаться в центр и бить. В штрафной мы должны быть готовы к тому, что он будет нырять. Мы должны избежать глупостей", - цитирует Крафта Daily Mail.