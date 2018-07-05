Шакири скоро объявит о своем новом клубе

Вингер "Стоука" Джердан Шакири признался, что совсем скоро объявит о клубе, в котором продолжит игровую карьеру.

После вылета "Стоука" в Чемпионшип швейцарец отправился на Чемпионат Мира в Россию, но перед этим предупредил,что не планирует возвращаться на "Британию".



Завершив выступление на мундиале, Джердан возвращается к обсуждению своего будущего. Если раньше Шакири сватали в "Ливерпуль", то теперь издание The Sun утверждает, что игроком интересуется "Манчестер Юнайтед". Вингер обещает объявить о новом клубе в самое ближайшее время.



"Вы прекрасно знаете, что я бы хотел остаться в Премьер-Лиге. И скоро вы узнаете о том, за какой клуб я буду играть", - цитирует Шакири Daily Express.



Добавим, что после выбывания "гончаров" из Премьер-Лиги трансфер 26-летнего Шакири может быть выкуплен за фиксированную сумму в 12 миллионов фунтов.