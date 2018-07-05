Виллиан определится с будущим после Чемпионата Мира

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что прямо сейчас не думает о своем клубном будущем, даже несмотря на слухи о переходе в "Барселону".

Буквально на днях стало известно, что "Барселона" сделала первое предложение по Виллиану в размере 50 миллионов фунтов. "Челси" ответил на него отказом, но каталонцы продолжают диалог со своими коллегами из Лондона.



Сам Виллиан сейчас находится в расположении сборной, которая готовится к четвертьфинальному матчу Чемпионата Мира с Бельгией. Все мысли 29-летнего бразильца связаны с национальной командой, а о возможной смене клуба он предпочитает не говорить.



"Люди много говорят о моем будущем, в интернете тоже появляется много слухов. Правда в том, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать эту тему. Я пытаюсь сконцентрироваться на сборной", - цитирует Виллиана Goal.