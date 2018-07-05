Конте напомнил игрокам "Челси", что он все еще главный тренер
Антонио Конте возразил "Челси" по поводу планов на предсезонный период, несмотря на то, что едва ли вернется к работе на "Стэмфорд Бридж".
Английская пресса ожидает, что до конца текущей недели "синие", наконец, попрощаются с Конте и назначат на его место Маурицио Сарри.
Однако The Times в эксклюзивном материале сообщает, что боссы лондонского клуба до сих пор не сообщили Антонио о скором прекращении сотрудничества, поэтому итальянец готов выйти из отпуска и приступить к работе, хотя и не ожидает этого.
По информации издания, недавно игроки "Челси" получили по электронной почте уведомление от технического персонала клуба о необходимости явиться на тренировочную базу в субботу и воскресенье для фитнес-тестов.
Узнав об этом, Конте поспешил сделать свою рассылку. Антонио напомнил игрокам, что все еще является главным тренером и не хочет видеть их в Кобхэме до следующего понедельника.
Несмотря на неопределенность со своим будущим, 48-летний итальянец планирует прибыть в Лондон в ближайший уикенд и с понедельника выйти на работу, если к тому времени его не уволят.
Добавим, что контракт Конте с "синими" истекает через год. В случае прекращения сотрудничества с Антонио, зарабатывающего 9 миллионов фунтов за сезон, "Челси" также придется выплатить компенсацию девяти членам его штаба.
05.07.2018 10:00
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Последние комментарии:
Парик убирайся вон!
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Респект Конте. Гнет свою линию.
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Батя в здании. Какие ещё нaxyй Сарри? Этот старый пердун за 30 лет ничего не выигрывал. Конте нормальный мужик. Игроков надо. Тем более Лига Европы - его вина, он её выгребать и должен.
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А Конте-то красавчик) Недооценивал я его раньше)
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Пускай оставляют на этот год. Менять на Сарри – шило на мыло. Игроки и так сплошной кал у Челси, вот и устроют глобальную перестройку следующим летом.
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