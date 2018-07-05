Конте напомнил игрокам "Челси", что он все еще главный тренер

Антонио Конте Антонио Конте возразил "Челси" по поводу планов на предсезонный период, несмотря на то, что едва ли вернется к работе на "Стэмфорд Бридж".

Английская пресса ожидает, что до конца текущей недели "синие", наконец, попрощаются с Конте и назначат на его место Маурицио Сарри.

Однако The Times в эксклюзивном материале сообщает, что боссы лондонского клуба до сих пор не сообщили Антонио о скором прекращении сотрудничества, поэтому итальянец готов выйти из отпуска и приступить к работе, хотя и не ожидает этого.

По информации издания, недавно игроки "Челси" получили по электронной почте уведомление от технического персонала клуба о необходимости явиться на тренировочную базу в субботу и воскресенье для фитнес-тестов.

Узнав об этом, Конте поспешил сделать свою рассылку. Антонио напомнил игрокам, что все еще является главным тренером и не хочет видеть их в Кобхэме до следующего понедельника.

Несмотря на неопределенность со своим будущим, 48-летний итальянец планирует прибыть в Лондон в ближайший уикенд и с понедельника выйти на работу, если к тому времени его не уволят.

Добавим, что контракт Конте с "синими" истекает через год. В случае прекращения сотрудничества с Антонио, зарабатывающего 9 миллионов фунтов за сезон, "Челси" также придется выплатить компенсацию девяти членам его штаба.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2018 10:00

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  1. ask 05.07.2018 10:48 # ask
    Парик убирайся вон!

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  2. brown-ale 05.07.2018 10:45 # brown-ale
    Респект Конте. Гнет свою линию.

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  3. ganinilyha 05.07.2018 10:36 # ganinilyha
    Батя в здании. Какие ещё нaxyй Сарри? Этот старый пердун за 30 лет ничего не выигрывал. Конте нормальный мужик. Игроков надо. Тем более Лига Европы - его вина, он её выгребать и должен.

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  4. udaff 05.07.2018 10:18 # udaff
    А Конте-то красавчик) Недооценивал я его раньше)

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  5. ben-arfa 05.07.2018 10:14 # ben-arfa
    Пускай оставляют на этот год. Менять на Сарри – шило на мыло. Игроки и так сплошной кал у Челси, вот и устроют глобальную перестройку следующим летом.

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