Конте напомнил игрокам "Челси", что он все еще главный тренер

Антонио Конте возразил "Челси" по поводу планов на предсезонный период, несмотря на то, что едва ли вернется к работе на "Стэмфорд Бридж".

Английская пресса ожидает, что до конца текущей недели "синие", наконец, попрощаются с Конте и назначат на его место Маурицио Сарри.



Однако The Times в эксклюзивном материале сообщает, что боссы лондонского клуба до сих пор не сообщили Антонио о скором прекращении сотрудничества, поэтому итальянец готов выйти из отпуска и приступить к работе, хотя и не ожидает этого.



По информации издания, недавно игроки "Челси" получили по электронной почте уведомление от технического персонала клуба о необходимости явиться на тренировочную базу в субботу и воскресенье для фитнес-тестов.



Узнав об этом, Конте поспешил сделать свою рассылку. Антонио напомнил игрокам, что все еще является главным тренером и не хочет видеть их в Кобхэме до следующего понедельника.



Несмотря на неопределенность со своим будущим, 48-летний итальянец планирует прибыть в Лондон в ближайший уикенд и с понедельника выйти на работу, если к тому времени его не уволят.



Добавим, что контракт Конте с "синими" истекает через год. В случае прекращения сотрудничества с Антонио, зарабатывающего 9 миллионов фунтов за сезон, "Челси" также придется выплатить компенсацию девяти членам его штаба.