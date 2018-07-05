Агент Игуаина опроверг слухи насчет "Челси"

Агент нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина опроверг слухи, что его клиент близок к переходу в "Челси".

Накануне итальянское издание Sport Mediaset заявило, что "синие" согласовали приобретение Игуаина за 53 миллиона фунтов, и сделка будет подтверждена после назначения Маурицио Сарри главным тренером лондонцев.



Перед этим в прессе ходили слухи о том, что "Челси" может выменять Гонсало на своего нападающего Альваро Морату, который не оправдал ожиданий в своем первом сезоне на "Стэмфорд Бридж".



Однако представитель 30-летнего аргентинца поспешил заверить, что Игуаин не собирается менять клуб, даже несмотря на планы "Ювентуса" приобрести Криштиану Роналду из "Реала".



"К настоящему моменту мы не разговаривали ни с кем из клубов, и у нас все еще остаются три года по контракту с "Ювентусом".



"Гонсало очень счастлив в городе и клубе, он доволен тренером и тактической схемой. Все эти разговоры насчет других клубов — лишь слухи, мы не разговаривали ни с кем".



"Каждый знает, что Гонсало находится в прекрасных отношениях с Сарри и считает его своим футбольным отцом. Но насколько мне известно, Сарри еще не возглавил "Челси". Во-вторых, Гонсало счастлив в Турине и не получал никаких намеков от "Юве", поэтому я не вижу реальных шансов на то, что он уйдет".



"Конечно, было был великолепно, если Роналду перейдет в "Ювентус". Особенно если он вновь составит пару с Гонсало. Они хорошо знают друг дуга. Если "Юве" это удастся, то замечательно, просто волшебно. Оба игрока знают, как работать вместе", — сообщил агент и брат футболиста Николас Sky Sport Italia.