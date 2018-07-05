Отец Торрейры подтвердил, что Лукас перейдет в "Арсенал"

Отец полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры подтвердил, что его сын готовится к переходу в "Арсенал" после окончания Чемпионата Мира.

Еще в прошлом месяце пресса сообщала, что "канониры" достигли принципиальной договоренности с "Сампдорией" относительно трансфера 22-летнего Торрейры стоимостью около 26 миллионов фунтов.



Впереди у Торрейры четвертьфинальный матч ЧМ-2018 за сборную Уругвая против Франции, однако Лукас уже сейчас знает, где будет выступать в следующем сезоне.



"Есть люди, которые будут ему содействовать. Он не будет один. Переезд в Англию — это большой шанс для него, и мы не хотим пока думать об этом, потому что нам страшно".



"Правда в том, что бывает сложно выучить язык и адаптироваться к жизни в Лондоне и местным обычаям, одновременно не лишившись собственных. Однако у нас подготовлена целая программа для Лукаса", — цитирует Рикардо Торрейру Daily Mirror.