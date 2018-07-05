Отец Торрейры подтвердил, что Лукас перейдет в "Арсенал"

Лукас Торрейра Отец полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры подтвердил, что его сын готовится к переходу в "Арсенал" после окончания Чемпионата Мира.

Еще в прошлом месяце пресса сообщала, что "канониры" достигли принципиальной договоренности с "Сампдорией" относительно трансфера 22-летнего Торрейры стоимостью около 26 миллионов фунтов.

Впереди у Торрейры четвертьфинальный матч ЧМ-2018 за сборную Уругвая против Франции, однако Лукас уже сейчас знает, где будет выступать в следующем сезоне.

"Есть люди, которые будут ему содействовать. Он не будет один. Переезд в Англию — это большой шанс для него, и мы не хотим пока думать об этом, потому что нам страшно".

"Правда в том, что бывает сложно выучить язык и адаптироваться к жизни в Лондоне и местным обычаям, одновременно не лишившись собственных. Однако у нас подготовлена целая программа для Лукаса", — цитирует Рикардо Торрейру Daily Mirror.



Метки Арсенал, Сампдория, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 672

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mu-england 05.07.2018 09:16 # mu-england
    ЧМ и чемпионат страны разные вещи. Посмотрим что у него со стабильностью

    (ответить)

  2. xiaomi 05.07.2018 08:13 # xiaomi
    Белый Канте

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: