Ориги готов сражаться за свое будущее в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги подтвердил, что хочет завоевать место в планах главного тренера Юргена Клоппа на предстоящий сезон.

Напомним, прошлым летом Клопп решил отказаться от услуг Ориги и отправил того в аренду в "Вольфсбург". Юрген едва ли пожалел о своем решении, учитывая блестящую игру Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, тогда как Дивок забил лишь семь голов в 36 матчах за немецкий клуб, едва не вылетевший из Бундеслиги.



Однако в понедельник 23-летний бельгиец вернулся к тренировкам с "красными" теперь надеется произвести впечатление на Клоппа в предсезонных матчах. Благо возможности для этого у Дивока будут, ведь не все его конкуренты по позиции вышли из отпуска, а Данни Ингс и вовсе собирается покинуть "Энфилд".



"Я рад вернуться. У меня есть легкое ощущение, будто я знаком с каждым здесь и никогда не уходил, поэтому мне было проще снова влиться в коллектив".



"Минувший сезон меня многому научил. Для нас, для команды, это был сложный сезон, но мы сражались до конца и смогли избежать вылета. Подобное было в новинку для меня. Я многому научился в ментальном отношении и значительно вырос. Думаю, я вернулся более зрелым игроком".



"Я в большом восторге по поводу нового сезона. Я просто должен сохранять концентрацию на том, чтобы наслаждаться своей игрой на поле и выкладываться без остатка".



"Ближайшие недели покажут, чего мне ждать. За меня должна говорить моя игра, поэтому посмотрим, как у меня будет получаться. Я позитивно настроен", — сообщил Ориги официальному веб-сайту "Ливерпуля".