Йерри Мина заинтересовал "Эвертон"

Центральный защитник "Барселоны" и сборной Колумбии Йерри Мина вызывает серьезный интерес со стороны "Эвертона".

23-летний Мина блестяще выступил на Чемпионате Мира в России, отметившись тремя голами. Именно Йерри забил в компенсированное время матча 1/8 финала против сборной Англии, переведя игру в экстра-таймы.



Теперь, после вылета колумбийцев с ЧМ-2018, защитник должен заняться своим будущим. За полгода, проведенные в "Барселоне", Мина не стал основным игроком и теперь может попытать удачу в клубе попроще.



"Барселона" не будет препятствовать уходу Йерри, уже присмотрев ему на замену Клемана Лангле из "Севильи". Кроме того, каталонский клуб находится на пороге приобретения полузащитника "Гремио" Артура Мело, а потому сперва должен освободить место для игрока без европейского паспорта.



По информации Liverpool Echo, игра Мины на турнире в России окончательно убедила "ирисок", и те уже вступили в переговоры с "Барселоной". Нельзя исключать, что испанский гранд не захочет расставаться с колумбийцем насовсем и будет настаивать на аренде.



Издание Goal и вовсе утверждает, что "Эвертон" уже сделал свое предложение по Йерри, согласившись заплатить 21 миллион фунтов. Это в два раза большей той суммы, за которую "Барселона" купила Мину в январе у "Палмейраса".