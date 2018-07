Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" отказался от борьбы за Криштиану Роналду. "Ливерпуль" может упустить Джердана Шакири. "Челси" согласовал покупку Гонсало Игуаина. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" не будет конкурировать с "Ювентусом" за нападающего "Реала" Криштиану Роналду. (Metro)



Роналду хочет уйти из "Реала", поскольку больше не чувствует себя обожаемым в Мадриде. (Marca)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет увести вингера "Стоука" Джердана Шакири из под носа у "Ливерпуля". Швейцарец доступен этим летом за 12 миллионов фунтов. (The Sun)



"Ливерпуль" отказался от покупки голкипера этим летом, решив сохранить Лориса Кариуса своим первым номером. (Daily Mirror)



"Челси" согласовал приобретение 30-летнего нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина за 53 млн. фунтов. (Sport Mediaset)



Вингер "Челси" Виллиан настаивает на трансфере в "Барселону". (Mundo Deportivo)



"Челси" возобновил контакт с "Интером" относительно покупки полузащитника Матиаса Весино. (Calcio Mercato)



"Челси" не ведет переговоров с ПСЖ о продаже Нголо Канте или обмене своего опорника на Адриена Рабьо. (Le 10 Sport)



"Челси" готов заплатить 30 млн. фунтов за голкипера "Стоука" Джека Батленда, однако "гончары" постараются удержать игрока улучшенным контрактом. (The Sun)



"Челси" может побороться за вингера "Лацио" Фелипе Андерсона, переговоры о покупке которого ведет "Вест Хэм". (ESPN)



"Вест Хэм" предложил 20 млн. фунтов за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Sky Sports)



"Вест Хэм" и "Эвертон" интересуются защитником "Сассуоло" Джаном Марко Феррари. (Corriere dello Sport)



"Арсенал" пока не согласовал переход полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры. (Football.London)



"Ньюкаслу" потребуется обновить свой трансферный рекорд для приобретения нападающего "Ниццы" Алассина Плеа. (Northern Echo)



"Ньюкасл" не претендует на защитника "Ювентуса" Стефана Стураро. (Shields Gazette)



"Уотфорд" близок к покупке полузащитника "Эстерсунда" Кена Сема. (Football.London)



Также "Уотфорд" завершает приобретение голкипера "Вест Бромвича" Бена Фостера за 2.5 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Уотфорд" заплатит за Фостера 4 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



"Челси" уволит главного тренера Антонио Конте до конца недели. (Daily Mirror)



Сборная Аргентины хочет видеть своим новым главным тренером Хосепа Гвардиолу из "Сити". (AS)



Перед возвращением к работе экспертом на Sky Sports Джейми Каррагер прошел курс у психиатра. (Daily Mail)



"Ливерпуль" сдвинул на сутки предсезонный матч против "Транмира", чтобы избежать совпадения с возможным полуфиналом сборной Англии на Чемпионате Мира. (Liverpool Echo)



Звезда сборной Бразилии Неймар на этом Чемпионате Мира провел 14 минут лежа на газоне, корчась от боли. (The Sun)



Исследование, проведенное в связи с Чемпионатом Мира, установило, что пинта пива в России в среднем стоит в четыре раза дешевле, чем в Англии. (The Independent)



Бывший тренер юношеской команды "Ньюкасла" Джордж Ормонд был приговорен к 20 годам тюрьмы за сексуальные домогательства. Педофил совратил 18 мальчиков в течение 25 лет. (BBC)