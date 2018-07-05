"Вест Хэм" и "Фенербахче" лидируют в борьбе за Уилшира

"Вест Хэм" и "Фенербахче" сражаются за бывшего полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира.

Напомним, Уилшир находится в активных поисках нового пристанища с прошлого месяца, когда он объявил, что не будет продлевать свой истекающий контракт с "канонирами".



По информации Daily Mirror, 26-летний англичанин уже имеет на руках заманчивое предложение от "Фенербахче", но одновременно у Джека есть возможность остаться в Премьер-Лиге и Лондоне.



Видеть Уилшира в своей команде жаждет главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини, который, как утверждает Daily Mail, уже провел очную встречу с Джеком и рассказал о преимуществах своего проекта.



Интерес к Уилширу также приписывают "Вулверхэмптону" и "Эвертону", однако в данный момент "Вест Хэм" и "Фенербахче" лидируют в борьбе за игрока, который планирует взять некоторое время на размышления.