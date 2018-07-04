"Тоттенхэм" сделал предложение о покупке Пулишича

"Тоттенхэм" предложил 50 миллионов евро (44 млн. фунтов) за атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

В свои 19 лет Пулишич считается одним из ярчайших молодых талантов Европы. Большие клубы уже давно облизываются на Кристиана, но тот не спешил уходить из Дортмунда, где имеет возможность играть и развиваться.



Однако этим летом шансы на уход игрока сборной США из "Боруссии" как никогда высоки. Кажется, что и сам Пулишич, дебютировавший за первую команду дортмундцев в январе 2016, созрел, чтобы отправиться на повышение.



Как передает Kicker, "шпоры" уже сделали свое предложение по Кристиану, для которого должна показаться привлекательной возможность присоединиться к молодой и амбициозной команде Маурисио Почеттино.



Добавим, ранее этим летом "Тоттенхэм" интересовался Райаном Сессеньоном и Уилфридом Захой. Но первый решил не спешить со сменой клуба после выхода "Фулхэма" в Премьер-Лигу, а второй близок к тому, чтобы стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Кристал Пэлас". В отличие от этих двух, Пулишич является более универсальным футболистом и способен действовать не только на флангах, но и в центре.