Моуриньо недоволен симуляцией Магуайра

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал защитника сборной Англии Харри Магуайра за симуляцию в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против Колумбии.

Матч в Москве между колумбийцами и англичанами вышел весьма темпераментным. Рефери показал восемь желтых карточек и неоднократно отбивался от требований игроков прибегнуть к системе VAR.



Апеллировал к арбитру и Магуайр, который во втором тайме матча упал в чужой штрафной без какого-либо контакта со стороны соперника. Поведение защитника "Лестера" весьма огорчило Моуриньо.



"Люди сфокусировали свое внимание на Неймаре, но если бы так вел себя только Неймар, я был бы счастлив. К сожалению, не только Неймар".



"Каждая команда много ныряет, много притворяется, оказывает давление на рефери. Это было не только между Англией и Колумбией, но почти в каждом матче".



"Я был удивлен, когда увидел, что центральные защитники вроде Харри Магуайра, который обычно очень честный малый, ныряют в чужой штрафной и просят рефери о VAR".



"Игроки должны чувствовать ответственность, ведь они выступают на Чемпионата Мира на глазах миллионов зрителей", — сообщил Моуриньо RT.