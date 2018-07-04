Моуриньо недоволен симуляцией Магуайра

Харри Магуайр Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал защитника сборной Англии Харри Магуайра за симуляцию в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против Колумбии.

Матч в Москве между колумбийцами и англичанами вышел весьма темпераментным. Рефери показал восемь желтых карточек и неоднократно отбивался от требований игроков прибегнуть к системе VAR.

Апеллировал к арбитру и Магуайр, который во втором тайме матча упал в чужой штрафной без какого-либо контакта со стороны соперника. Поведение защитника "Лестера" весьма огорчило Моуриньо.

"Люди сфокусировали свое внимание на Неймаре, но если бы так вел себя только Неймар, я был бы счастлив. К сожалению, не только Неймар".

"Каждая команда много ныряет, много притворяется, оказывает давление на рефери. Это было не только между Англией и Колумбией, но почти в каждом матче".

"Я был удивлен, когда увидел, что центральные защитники вроде Харри Магуайра, который обычно очень честный малый, ныряют в чужой штрафной и просят рефери о VAR".

"Игроки должны чувствовать ответственность, ведь они выступают на Чемпионата Мира на глазах миллионов зрителей", — сообщил Моуриньо RT.



Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, сборная Англии, сборная Колумбии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2018 21:05

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 04.07.2018 21:57 # lahmatyj
    В следующем сезоне Магуайр игрок МЮ, правильно?

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  2. satellite 04.07.2018 21:55 # satellite
    Чёт урину не заботит, когда регулярно ныряют его подопечные.

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  3. kos9k 04.07.2018 21:18 # kos9k
    Список клубов, проголосовавших против системы VAR:

    AFC Bournemouth
    Brighton and Hove Albion
    Burnley
    Chelsea
    Crystal Palace
    Everton
    Leicester City
    Manchester United
    Southampton
    Swansea City
    Tottenham Hotspur
    Watford
    West Bromwich Albion
    West Ham United

    хули оно еще недовольно?

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