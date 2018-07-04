Моуриньо недоволен симуляцией Магуайра
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал защитника сборной Англии Харри Магуайра за симуляцию в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против Колумбии.
Матч в Москве между колумбийцами и англичанами вышел весьма темпераментным. Рефери показал восемь желтых карточек и неоднократно отбивался от требований игроков прибегнуть к системе VAR.
Апеллировал к арбитру и Магуайр, который во втором тайме матча упал в чужой штрафной без какого-либо контакта со стороны соперника. Поведение защитника "Лестера" весьма огорчило Моуриньо.
"Люди сфокусировали свое внимание на Неймаре, но если бы так вел себя только Неймар, я был бы счастлив. К сожалению, не только Неймар".
"Каждая команда много ныряет, много притворяется, оказывает давление на рефери. Это было не только между Англией и Колумбией, но почти в каждом матче".
"Я был удивлен, когда увидел, что центральные защитники вроде Харри Магуайра, который обычно очень честный малый, ныряют в чужой штрафной и просят рефери о VAR".
"Игроки должны чувствовать ответственность, ведь они выступают на Чемпионата Мира на глазах миллионов зрителей", — сообщил Моуриньо RT.
04.07.2018 21:05
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В следующем сезоне Магуайр игрок МЮ, правильно?
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Чёт урину не заботит, когда регулярно ныряют его подопечные.
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Список клубов, проголосовавших против системы VAR:
AFC Bournemouth
Brighton and Hove Albion
Burnley
Chelsea
Crystal Palace
Everton
Leicester City
Manchester United
Southampton
Swansea City
Tottenham Hotspur
Watford
West Bromwich Albion
West Ham United
хули оно еще недовольно?
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