"Юнайтед" задумывается о контрпредложении по Роналду

"Манчестер Юнайтед" задумывается о контрпредложении после того, как "Ювентус" выразил готовность заплатить 88 миллионов фунтов за нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

Слухи о желании "красных дьяволов" вернуть Роналду ходят уже не первый год, и в 2014 "Юнайтед" действительно имел шансы выкупить Криштиану обратно, но тогда игрок предпочел заключить новый контракт с "Реалом".



Этим летом будущее Роналду вновь стало предметом интенсивных спекуляций, а сегодня The Telegraph подтверждает распространившуюся в прессе информацию, что "Ювентус" сделал свое предложение по пятикратному обладателю "Золотого мяча".



В Турине высоко оценивают свои шансы заполучить 33-летнего португальца, предлагая Роналду и его агенту Жорже Мендешу крайне заманчивые условия. По слухам, в случае перехода в "Ювентус" Криштиану может получить зарплату до 500 тыс. фунтов в неделю.



Если "дьяволы" все еще заинтересованы в возвращении Роналду, им нужно поторопиться и сделать свое — не менее выгодное, чем у "Ювентуса" — предложение. Однако общая стоимость сделки, включая сумму компенсации и зарплату, может оказаться чрезмерной, даже для "Юнайтед".



Добавим, что в 2009 году "Юнайтед" продал Роналду в "Реал" за 80 млн. фунтов. С тех пор Криштиану забил 451 гол за клуб из Мадрида и вот уже три сезона подряд выигрывает Лигу Чемпионов.