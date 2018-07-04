"Юнайтед" задумывается о контрпредложении по Роналду
"Манчестер Юнайтед" задумывается о контрпредложении после того, как "Ювентус" выразил готовность заплатить 88 миллионов фунтов за нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
Слухи о желании "красных дьяволов" вернуть Роналду ходят уже не первый год, и в 2014 "Юнайтед" действительно имел шансы выкупить Криштиану обратно, но тогда игрок предпочел заключить новый контракт с "Реалом".
Этим летом будущее Роналду вновь стало предметом интенсивных спекуляций, а сегодня The Telegraph подтверждает распространившуюся в прессе информацию, что "Ювентус" сделал свое предложение по пятикратному обладателю "Золотого мяча".
В Турине высоко оценивают свои шансы заполучить 33-летнего португальца, предлагая Роналду и его агенту Жорже Мендешу крайне заманчивые условия. По слухам, в случае перехода в "Ювентус" Криштиану может получить зарплату до 500 тыс. фунтов в неделю.
Если "дьяволы" все еще заинтересованы в возвращении Роналду, им нужно поторопиться и сделать свое — не менее выгодное, чем у "Ювентуса" — предложение. Однако общая стоимость сделки, включая сумму компенсации и зарплату, может оказаться чрезмерной, даже для "Юнайтед".
Добавим, что в 2009 году "Юнайтед" продал Роналду в "Реал" за 80 млн. фунтов. С тех пор Криштиану забил 451 гол за клуб из Мадрида и вот уже три сезона подряд выигрывает Лигу Чемпионов.
04.07.2018 20:50
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Даже в 45 будет лучше всех портовых шлюх вместе взятых.
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кристина в 33 лучше, чем лепрогном в 31.
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Мля, сотни миллионов за 33 летнего футболиста у которого кроме имени уже ничего не осталось)
Я ипу, это будет мега фейл если перейдет в юнайтед, даже с учетом продаж футболок и прочек маркетинговой хренью
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Посоны, го все съебемся отсюда
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норм собрал
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в рот ссал немощам, которые сутками продолжают висеть на этой мертвой помойке
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Да... Летит время. В 33 года пенсионерская Серия А будет ему как раз.
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Лол, опять скам используют чтоб выбить контракт по жирнее со своим текущим, нормальным клубом.
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