Хендерсон извинился за промах в серии пенальти

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джордан Хендерсон извинился за свой промах в серии послематчевых пенальти против Колумбии в 1/8 финала Чемпионата Мира.

Из числа пенальтистов, которых определил главный тренер англичан Гарет Саутгейт, только 28-летний Хендерсон не смог реализовать свой удар. Голкипер колумбийцев Давид Оспина прыгнул в левый от себя угол и вытащил мяч, направленный Джорданом.



И хотя этот промах оказался некритичным, и Англия все равно вырвала победу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, Хендерсон счел необходимым принести извинения за допущенную осечку.



"Пикфорд меня сильно выручил — как и другие парни, которые забили. Я извинюсь перед всеми у кого дома дрогнуло сердце, включая, наверное, моих папу и маму".



"Я практиковал пенальти на тренировках и старался пробить рядом со штангой, но удар пришелся на удобной для голкипера высоте".



"Однако это не важно. Важно, что мы победили в серии пенальти, и это станет большим бонусом для нас. Когда ты промахиваешься, то ожидаешь худшего. Когда я возвращался в центр поля после удара, то чувствовал, что подвел каждого. Но я рад, что все сложилось хорошо", — сообщил Хендерсон ITV.