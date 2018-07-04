Хендерсон извинился за промах в серии пенальти
Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джордан Хендерсон извинился за свой промах в серии послематчевых пенальти против Колумбии в 1/8 финала Чемпионата Мира.
Из числа пенальтистов, которых определил главный тренер англичан Гарет Саутгейт, только 28-летний Хендерсон не смог реализовать свой удар. Голкипер колумбийцев Давид Оспина прыгнул в левый от себя угол и вытащил мяч, направленный Джорданом.
И хотя этот промах оказался некритичным, и Англия все равно вырвала победу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, Хендерсон счел необходимым принести извинения за допущенную осечку.
"Пикфорд меня сильно выручил — как и другие парни, которые забили. Я извинюсь перед всеми у кого дома дрогнуло сердце, включая, наверное, моих папу и маму".
"Я практиковал пенальти на тренировках и старался пробить рядом со штангой, но удар пришелся на удобной для голкипера высоте".
"Однако это не важно. Важно, что мы победили в серии пенальти, и это станет большим бонусом для нас. Когда ты промахиваешься, то ожидаешь худшего. Когда я возвращался в центр поля после удара, то чувствовал, что подвел каждого. Но я рад, что все сложилось хорошо", — сообщил Хендерсон ITV.
04.07.2018 20:00
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