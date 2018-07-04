Хендерсон извинился за промах в серии пенальти

Давид Оспина и Джордан Хендерсон Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джордан Хендерсон извинился за свой промах в серии послематчевых пенальти против Колумбии в 1/8 финала Чемпионата Мира.

Из числа пенальтистов, которых определил главный тренер англичан Гарет Саутгейт, только 28-летний Хендерсон не смог реализовать свой удар. Голкипер колумбийцев Давид Оспина прыгнул в левый от себя угол и вытащил мяч, направленный Джорданом.

И хотя этот промах оказался некритичным, и Англия все равно вырвала победу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, Хендерсон счел необходимым принести извинения за допущенную осечку.

"Пикфорд меня сильно выручил — как и другие парни, которые забили. Я извинюсь перед всеми у кого дома дрогнуло сердце, включая, наверное, моих папу и маму".

"Я практиковал пенальти на тренировках и старался пробить рядом со штангой, но удар пришелся на удобной для голкипера высоте".

"Однако это не важно. Важно, что мы победили в серии пенальти, и это станет большим бонусом для нас. Когда ты промахиваешься, то ожидаешь худшего. Когда я возвращался в центр поля после удара, то чувствовал, что подвел каждого. Но я рад, что все сложилось хорошо", — сообщил Хендерсон ITV.



Метки Ливерпуль, сборная Англии, сборная Колумбии, Хендерсон, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2018 20:00

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  1. fc-oil 04.07.2018 20:35 # fc-oil
    Сваузер едва не похоронил свою сборную.

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  2. brown-ale 04.07.2018 20:29 # brown-ale
    Еще по его корявому разбегу было ясно, что не забьет.

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  3. superperez101 04.07.2018 20:18 # superperez101
    а за кривляния на поле -нет

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  4. only--liverpool 04.07.2018 20:07 # only--liverpool
    Рассия ахуенна братан

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  5. meshuggah 04.07.2018 20:07 # meshuggah
    Какой же он ска тряпка

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  6. muchampion 04.07.2018 20:02 # muchampion
    Достойный наследник пса Жиральда

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