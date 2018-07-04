Фабиан Дельф возвращается в Россию
Многодетный отец Фабиан Дельф вылетел в Россию, чтобы воссоединиться со сборной Англии на Чемпионате Мира.
Напомним, приняв участие в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 против сборной Бельгии на прошлой неделе, Дельф с разрешения главного тренера англичан Гарета Саутгейта улетел на родину, где должна была родить его жена.
Таким образом, полузащитник "Манчестер Сити" пропустил матч 1/8 финала против Колумбии, в котором подопечные Саутгейта отпраздновали победу в серии пенальти.
Вскоре после победы англичан в Москве 28-летнего футболиста ожидало еще одно радостное событие. Рано утром в среду на свет появилась третья дочь Фабиана.
После пополнения в семье Дельф немедленно отправился в аэропорт, о чем сообщил в инстаграме. Вечером Фабиан должен прибыть на базу англичан под Санкт-Петербургом и начать подготовку к четвертьфинальному матчу против Швеции.
04.07.2018 19:00
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урррааа Фаб вернулся
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