Фабиньо отрицает, что мог перейти в "Юнайтед"

Фабиньо Новичок "Ливерпуля" Фабиньо опроверг слухи о том, что мог перейти в "Манчестер Юнайтед" вместо мерсисайдского клуба.

Напомним, в июне "красные" завершили приобретение Фабиньо у "Монако" стоимостью 43.7 миллионов фунтов. Полузащитник сборной Бразилии уже вышел из отпуска и приступил к тренировкам с командой Юргена Клоппа.

А прошлым летом Фабиньо связывали с переходом в "Юнайтед", однако настойчивые слухи в прессе не имели под собой основания, уверяет игрок.

"Нет, я никогда не был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Я слышал какие-то вещи насчет этого, но правда в том, что у меня никогда не было прямой возможности для этого".

"Я не буду отрицать, что вел определенные разговоры с "Монако" насчет своей ситуации, однако официального предложения от "Юнайтед" никогда не поступало", — сообщил Фабиньо FourFourTwo.



Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2018 18:00

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  1. silva77 04.07.2018 18:58 # silva77
    что за дрыщ???

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  2. electric 04.07.2018 18:52 # electric
    Грамотно открестился от помойки. Красава, фаби

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  3. bekzhan 04.07.2018 18:44 # bekzhan
    Подозреваю что он останется единственной пробретению этого ТО.

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