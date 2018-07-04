Фабиньо отрицает, что мог перейти в "Юнайтед"

Новичок "Ливерпуля" Фабиньо опроверг слухи о том, что мог перейти в "Манчестер Юнайтед" вместо мерсисайдского клуба.

Напомним, в июне "красные" завершили приобретение Фабиньо у "Монако" стоимостью 43.7 миллионов фунтов. Полузащитник сборной Бразилии уже вышел из отпуска и приступил к тренировкам с командой Юргена Клоппа.



А прошлым летом Фабиньо связывали с переходом в "Юнайтед", однако настойчивые слухи в прессе не имели под собой основания, уверяет игрок.



"Нет, я никогда не был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Я слышал какие-то вещи насчет этого, но правда в том, что у меня никогда не было прямой возможности для этого".



"Я не буду отрицать, что вел определенные разговоры с "Монако" насчет своей ситуации, однако официального предложения от "Юнайтед" никогда не поступало", — сообщил Фабиньо FourFourTwo.