Фабиньо отрицает, что мог перейти в "Юнайтед"
Новичок "Ливерпуля" Фабиньо опроверг слухи о том, что мог перейти в "Манчестер Юнайтед" вместо мерсисайдского клуба.
Напомним, в июне "красные" завершили приобретение Фабиньо у "Монако" стоимостью 43.7 миллионов фунтов. Полузащитник сборной Бразилии уже вышел из отпуска и приступил к тренировкам с командой Юргена Клоппа.
А прошлым летом Фабиньо связывали с переходом в "Юнайтед", однако настойчивые слухи в прессе не имели под собой основания, уверяет игрок.
"Нет, я никогда не был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Я слышал какие-то вещи насчет этого, но правда в том, что у меня никогда не было прямой возможности для этого".
"Я не буду отрицать, что вел определенные разговоры с "Монако" насчет своей ситуации, однако официального предложения от "Юнайтед" никогда не поступало", — сообщил Фабиньо FourFourTwo.
04.07.2018 18:00
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Последние комментарии:
что за дрыщ???
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Грамотно открестился от помойки. Красава, фаби
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Подозреваю что он останется единственной пробретению этого ТО.
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